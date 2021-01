Debatt

Måtte jeg aldri bli syk på dine mini-lokalsykehus Trygve, uten fagmiljø måtte aldri våre barn bli avhengig av en lokal Onkel politi når de kommer i en overgrepskrise og måtte aldri våre hjelpemannskaper fratas store fagmiljø, skriver tidligere Oslo ordfører Fabian Stang i en kronikk i Nettavisen. Senterpartiet har av Høyre-politikere blitt beskyldt for å legge opp til smale polariserte og populistiske debatter, vi setter visstnok nordmenn opp imot hverandre og påstår at noen er viktigere enn andre. Fabian Stang sine ord taler for seg selv.