Om eiendomsskatt og mjølkeku

Debatt

Politikere i Lesja kommune har fått til et kunststykke. De har greidd innføre en rettet skatt, som-bortsett fra å redde skoler og aldershjem -treffer svært urettferdig, den har et tendensiøst og vilkårlig preg og en skjult politisk agenda. Forstå meg rett; Jeg er av de som mer enn gjerne bidrar til fellesskapet og betaler min eiendomsskatt med glede. Likevel skulle jeg ønske at vi fikk litt igjen. Ikke mye, men litt. Det vil kanskje overraske Mariann og hennes politiske følgesvenner at hytteeiere i Lesja kommune ikke er krøsuser som velter seg i luksus og som bør utbyttes mest mulig. De aller fleste er vanlige lønnsmottakere, bønder, sykepleiere, lærere eller ingeniører. Etter et langt strevsomt liv har mange av oss betalt ned mye hjemme og endelig fått mulighet til å bygge/kjøpe en hytte på fjellet der vi kan ta imot barn og familie bosatt østenfor eller nord for Dovre, eller nyte velfortjent hvile i fantastisk natur og omgivelser.