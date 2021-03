En avslutning om eiendomsskatt og mjølkeku

Debatt

Takk til ordfører Mariann Skotte for svar. Noe fasinerende -men kanskje ikke uventet, bommer ordføreren totalt på essensen i mitt innlegg, inntar indignasjon, er rystet og skryter av alt Lesja kommune er med på. Dette tydeliggjør at når man mangler fornuftige svar og argument, er narrativ og stråmenn det beste forsvar.

Nei, Mariann Skotte. Jeg påstår ikke at politikere eller administrasjon er onde eller har noen ondskapsfull plan, jeg påstår derimot at dere har laget en genial, urettferdig og dårlig prosess for innføring av eiendomsskatt i Lesja. Den er tydelig rettet og gir nok resultat som forventet. Med dagens verktøykasse for simulering, går jeg faktisk ut fra at den er kalkulert og gjennomtenkt? Eller? Og nei, Mariann Skotte, jeg angriper heller ikke at Lesja kommune innfører eiendomsskatt, jeg angriper prosessen og kvaliteten på arbeidet. Og transparens (les manglende sådan) som gjør at få -om noen, gidder ta kampen nå i ettertid. Hadde dere i det minste lagt energien i å skape likhet i vurdringer og skjerme svake i kommunen med verktøy som finnes i Eiendomsloven (f.eks. bunnfradrag) skulle jeg hatt litt respekt.

Så merker jeg meg at Skotte ikke svarer på en eneste av problemstillingene (sjablongnivå, faktorer og transparens) men henter stråmenn. Med fare for å bli oppfattet usaklig, skal jeg forsøke å stille spørsmålene til Mariann Skotte på en annen måte, og ber om svar på hvert punkt;

Med bakgrunn i sterke reaksjoner og klager Lesja kommune nå får;

1. Tenker ordfører Skotte at kommunen har gjort en kvalitativ og transparent god jobb ved innføring av eiendomsskatt?

2. Kan ordfører Skotte forklare/argumentere hvorfor Lesja kommune skal ha høyere -og etter min mening tendensiøs- sjablongnivå og faktorberegning enn sammenlignbare kommuner? Til informasjon er ikke promillen så vesentlig, den kan gå opp og ned. Det vesentlige er rettferdig innretning og god kvalitet i objektvurdering for neste 10 år.

3. Hvilken hensikt -bortsett fra å skjerme stemmeberettigede- har den uvanlige store sjablongforskjellen mellom fritid og fastboende? Hvordan overholdes soner og «likskap for beskatning» prinsippet? Helt uten å påstå at noen er ondskapsfulle, forstår Mariann Skotte hvorfor vi reagerer sterkt på dette «politiske grepet» eller er kritikk bare useriøst?

4. Så forstår jeg at Skotte har kontroll og kan legge frem hvor mye Lesja kommune har hentet inn til sitt «grønne infrastrukturfond» fra starten, restansen og hva fondet konkret har blitt nyttet til. Ja, samarbeidet om parkering, skitraseer og skilting koster. En slik oversikt kan gi oss transparent informasjon om tiltaket står i forhold til formålet (beskatningen). Jeg vil altså vite hva uttak av fondet har finansiert. Slik slipper Dere «usaklighet» om hva som går i «sluket». Samtidig kan ordføreren informere om kommunen fortsatt skal hente inn denne ekstra (fritidseiendom) skatten i årene som kommer.

Generelt imponerer Skotte meg ikke med sin oppramsing og alt kommunen er med på, eller de få gangene helsetjeneste må rykke ut. Det er fint at Lesja kommune er ombord -det skulle bare mangle, men jeg opplever mest private initiativ og at Lesja kommune er vogn på lokomotiva. Det er private, organisasjoner, foreninger og lokale ressurser som er limet i det meste som skjer, også når det gjelder utviklingen på Bjorli. Jeg står fortsatt på at Lesja kommune er fraværende på Bjorli, så må Skotte bli så indignert og rystet hun vil. Man får håpe at evne til selvkritikk, evaluering og gjennomgang av denne prosessen er noe større i resten av politikerkollegiet og administrasjonen enn hos ordføreren.

Ole Bakken, hytteeier på Bjorli