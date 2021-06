– Vi må oppvurdere bøndenes innsats

Debatt

Bondeopprør 21 er ikkje sett i gang av småbrukarar. Ein av initiativtakarane driv 11 gardar! Stordriftfordelane bønder blir førespegla, slår ikkje inn. Investeringspresset er stort, gjeldstyngda aukar. Mange driv så intensivt at dei er på bristepunktet, dei orkar ikkje meir.

Protestane er naudrop om at norsk jordbruk, som matsystemet og industrijordbruket globalt, treng politisk kursendring. Vi kan sjå på ei utvikling med stadig større driftseiningar, der små og mellomstore bruk bukkar under og blir nedlagde. Jord blir lagt brakk eller kjøpt opp.

Alt med Hitraaksjonen i 1975, murra folk over ei jordbruksutvikling i feil retning. Dei samla seg under slagordet «Stopp strukturrasjonaliseringa!». Småbrukaren og foreiningsmannen Helge Bergo var ein av pådrivarane, med støtte frå profilerte samfunnstoppar. Han såg ikkje behovet for å vekse utover si eiga jord.

Aksjonen fekk stor nasjonal merksemd og førte til ein opptrappingsplan for jordbruket. Men debatten mellom landbruksorganisasjonane, bønder og politikarar var da som nå, motsetningsfylt. Ein låser seg fast. Polarisering vanskeleggjer gode løysingar.

Berekraftig jordbruk omfattar drift som tek vare på jord og naturmangfald i krinsløp mest mogleg i økologisk balanse, med sosiale omsyn og tilpassa lokalsamfunnet. Hovudbodskap i siste FN-rapportar er at kvart land må styrkje eiga sjølvforsyning, og at fruktbar jord, naturmangfald og klimaomsyn må sjåast i samanheng. Denne erkjenninga kom med samfunnskritikken alt for fleire tiår sidan, Likevel akselererte rovdrifta på ressursar.

Ny kunnskap må brukast for løysingar ut frå nåtidige behov, for å koma på rett kjøl. Teknologi må tilpassast driftsgrunnlag og økonomi. Eg forfektar ikkje ei romantisk gjenskaping av det gamle, med handmjølking og fjøskrakk. Vi skal ikkje skjalte ut NRF-kua, men ho kunne få mjølke litt mindre enn dei minst 8000 l mjølk årleg ho blir intensivt driven til, og klare seg med mindre kraftfôr. Vi er òg forplikta til å ta vare på dei verneverdige husdyrrasane.

Familiejordbruket har gode vilkår for allsidig å ivareta jord, naturmangfald og klima, dyrevelferd, folke- og dyrehelse. Små- og mellomstore bruk er mest fleksible ved kriser. Bruk av ulik storleik; òg større kan vera berekraftige, økologisk sertifisert eller ikkje, med tilpassa grad av mekanisering og automatisering.

Koronapandemien har synleggjort kor sårbare og avhengige vi er av kvarandre i ei globalisert verd. At merksemda på matforsyning og matproduksjon, allsidig arbeidskraft og kompetanse, og livskraftige lokalsamfunn må aukast. Vi har gjort oss avhengige av utanlandsk billig flink arbeidskraft i store delar av grønsakproduksjonen. Vi produserer mat lausriven frå arealgrunnlaget, basert på importerte fôrressursar. Landet gror att.

Beredskapsplan for mat og korn, såvarer og fôr som del av ein nasjonal beredskaps- og kriseplan står ikkje i motsetnad til internasjonal handel og samarbeid. Samarbeid i det nære, nasjonalt og globalt er avgjerande.

Mål i offisiell norsk jordbrukspolitikk er allsidig familiejordbruk i heile landet, med samfunnsoppdrag om å levere sunn og trygg, forsvarleg produsert mat i den ordinære produksjonen. Vil vi dette, må det innebera:

· Betre samsvar mellom middel og mål i jordbrukspolitikken. I det grøne skiftet må berekraft og klimamål sjåast i samanheng, og ikkje redusere eigen matproduksjon og sjølvforsyning. Store utmarksressursar ueigna til dyrking av menneskemat kan beitast, samtidig kan vi auke matplanteproduksjonen.

· Miljø- og klimatiltak for den enkelte garden, og driftsteknologi i samsvar med ressursgrunnlaget og økonomien. Det inneber jordbruk tilpassa lokale tilhøve, og styrking av tilknytte verksemder i verdikjeda. Med ein allsidig jordbruksstruktur, ikkje einsretting, kan vi vedlikehalde spreidd makt- og eigarskap.

· Å tydeleggjera kva jordbruket skal stå for som kulturberar økologisk, sosialt og økonomisk. Det omfattar òg setringa, som føreset at små- og mellomstore mjølkebruk over heile landet blir oppretthaldne. Særleg gjeld det i fjellbygdene.

· Kunnskap om, og naudsynte tilskot til kulturlandskapsforvalting. Meir offentleg vektlegging av forpliktinga etter Konvensjonen for biologisk mangfald om å ta vare på heile naturmangfaldet, òg for mat og landbruk, må til.

Eit framtidsretta berekraftig norsk jordbruk inneber ikkje ein økologisk utopi. Heller ikkje regelverk basert på klokketru på marknaden og ei altomfattande teknologisering. Bønder er omstillingsvillige, men dei kan ikkje dyrke det same i fjelltraktene som i Ringsaker, eller som i Spania. Jordbruk må sjå ein lang tidshorisont.

Vi må oppvurdere bøndenes innsats. Det skulle vera felles interesse for bønder, forvalting, organisasjonar og oss alle å finne løysingar for sunn og trygg mat, for kulturlandskap, miljø og klima, med føreseielege rammer og godt driftsgrunnlag.





Marie Aukrust - biolog og forfattar