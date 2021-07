Debatt

Vi gleder oss alle til sommerferie, sommerjobb, familieselskap og alt som denne fine tida kan by på i et flott fylke. Og er vi forsiktige, får vi både sommeropplevelser og mer gjenåpning og frihet til høsten. Men selv om smitten i Innlandet minker, er viruset der ute. Nå er det Gjøvikregionen som har vært gjennom et utbrudd.