Digitalt utenforskap ved folkeavstemning om mulig deling av Innlandet fylke

Debatt

Fellesråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd (FER) Dovre hadde i møte 25.01 en orientering om prosessen rundt den digitale forestående folkeavstemningen. Rammene for gi alle mulighet for deltakelse var foruroligende.

FER Dovre er inneforstått med at vi beveger oss mot at flere oppgaver digitaliseres. Og majoriteten har denne tilgangen. Vi har også blitt informert om at alle innbyggere over 13 år har tilgang på MinID, som er, sammen med Bank-ID, den anerkjente identifikasjonsmuligheten i folkeavstemningen.

Problemet med formatet er ikke at selve avstemningen foregår digitalt. Det kunne være løst med bistand til pålogging på PC hos kommunen. Det er mulighetene og tidsrammen for å aktivere en digital ID som forhindrer personer å delta.

Nå skriver vi 28. januar. Hittil har det ikke kommet noen offisiell informasjon ut fra fylket om aktivering av ID. Ifølge kommunen skulle det sendes ut informasjon om dette. Avstemmingsperioden er 10. – 17. februar. Vi har altså tre uker fra nå på å å stemme.

Et tenkt eksempel med fiktivt navn: Anna på 85 år har ikke smarttelefon eller internett. Hun bruker ikke Bank-ID. MinID er ikke aktivert. For å få tilgang til MinID, kreves en tilgang til PC for å aktivere brukeren. Denne aktiveringen utløser en forsendelse av et ark med innloggingskoder. For å få til dette, trenger hun hjelp av pårørende eller andre som hun stoler på. Det er opplyst fra MinID at det tar 2-5 dager å få koder. Kommunen opplyste om at man også må påregne lenger tid.

Hvis Anna handler ut i fra mottatt informasjon, så er vi straks i februar før hun er opplyst om muligheten. Deretter må hun få tak i bistand til aktivering. Hvis hun velger å motta ark med koder, vil det gå en uke eller mer før mottak. Deretter må hun finne mulighetene for å delta.

I teorien skal dette kunne gå akkurat. I praksis er det svært lite som skal gå galt før Anna mister muligheten. Derfor er vi sterkt kritiske til informasjonsflyten og tilgjengelighet for de som ikke er trygge på det digitale. Stereotypen er at dette gjelder eldre, men digitalt utenforskap finnes i alle aldersgrupper. Det er heller ikke gitt noen informasjon som viser til om stemmesiden er universelt utformet, selv om dette i utgangpunktet skal være en forutsetning.

Kynisk sett, kan man argumentere for at det er de yngste som får største konsekvenser av denne beslutningen. Imidlertid er det alle stemmeberettigedes rett å kunne avgi sin mening om vi skal fortsette som Innlsndet eller del opp til de gamle grensene. Med denne prosessen mener FER Dovre at dette diskriminerer de som ikke har en digital tilgang