Ambulanseberedskap i Nord-Gudbrandsdalen

Debatt

Lokalpolitiker Knut Nytun fra Dovre kommer med skarp kritikk av ambulanseberedskapen i Norddalen. I følge GD pådro Nytun seg nylig flere ribbensbrudd og brudd i skulderen da han falt fra en meters høyde i Dombås sentrum. Han ble fraktet i drosje fra legesenteret til Lillehammer, fordi det ikke var ledig ambulanse på Dombås. Undertegnede er medisinsk leder og luftambulanselege ved basen på Dombås, har jobbet med ambulanse og luftambulanse i Innlandet i 20 år, og har et medansvar for ambulanseberedskapen. Jeg ønsker ikke å skjønnmale beredskapen, men mener denne kritikken bør nyanseres.

Nytun hevder at det «ikke fantes ledig ambulanseberedskap i hele Gudbrandsdalen, en strekning på 15 mil». Det er feil. Det gis også et klart inntrykk av at denne påståtte elendige beredskapen er normalt. Det er også feil.

Ambulanseberedskap er en dynamisk prosess. På det tidspunktet Nytun var på legekontoret var begge Dombåsambulansene opptatt, men en ambulanse fra Vågå var snart fremme på Dombås (flåtestyrt fra Vågå). Videre var det en til to ledige ambulanser på Otta og en i Ringebu. Likeledes i Lom og på Lillehammer (som kunne ha kjørt drosjen i møte). Luftambulansen på Dombås var i lufta, og kunne ved behov blitt omdisponert innen få minutter.

Det er lett å være etterpåklok når man sitter med fasiten, og for Nytun hadde det nok vært bedre å vente på legesenteret til ledig ambulanse. Generelt vil jeg si at ved brudd i ribbein er det svært vanskelig å bedømme alvorlighetsgraden før røntgen er tatt. Smertene er ofte ikke voldsomt uttalt initialt. Pasientene er gjerne oppegående, og under transport vil nesten alle sitte mest mulig oppreist – ikke ligge på båre. Det samme gjelder ved mange skulderskader. I lignende tilfeller er det ikke sjeldent at innleggende lege og AMK-sentralen enes om å forsøke drosjetransport, også i tilfeller der pasienten har fått sterke smertestillende. Det siste var tilfellet her, og legen ønsket helst ambulanse. Dersom en lege forlanger ambulanse, vil AMK etterkomme dette, men noen ganger må man altså påregne ventetid.

Det er ingen tvil om at drosjeturen ble svært ubehagelig for Nytun, og det er det bare å beklage. Turen hadde kanskje ikke blitt veldig mye bedre bak-frem på en båre i en «lukket» ambulanse.

Det er umulig å gardere seg helt mot samtidige hendelser. Etter min mening er ambulanseberedskapen i Norddalen IKKE dårlig, men ambulanseberedskap vil vel av mangealdri bli oppfattet som «god nok». Dessverre er ikke ressursene ubegrenset.

I de 6 kommunene i Norddalen med 18.500 innbyggere (pluss turisme) er det 7 døgnambulanser, etter en styrking av beredskapen for noen måneder siden. Det er også døgnambulanse på Vinstra og i Folldalen som kan brukes. På Dombås er det luftambulansebase. Luftambulanse er en såkalt regional ressurs, men med stor betydning for lokal beredskap. Selv om man tar hensyn til avstandsutfordringene mener jeg man ikke kan hevde at dette utgjør en dårlig totalberedskap. Svært mange distrikter i Norge vil utvilsomtvære misunnelige på Norddalen.

Valdres og Norddalen er nokså sammenliknbare både når det gjelder innbyggere, turisme og geografi. Fra Fagernes er det lik kjøretid til sykehus som fra Otta. I Valdres har man 4 - firedøgnambulanser, mot 7 i Norddalen.

Nabo- og turistkommunen i nord, Oppdal, har 7.000 innbyggere. Nærmeste sykehus er i Trondheim, 130 km unna. Oppdal har kun en - 1 døgnambulanse, samt 1 dagambulanse.

Nylig publiserte Helsedirektoratet responstid-statistikk for ambulansene ved akutte tilfeller. De bruker såkalte median-tider, en målemetode med klare svakheter, men det beste vi har.Norddalen kommer bedre ut enn både Valdres og Østerdalen.

Kommunene har selv et medansvar for lokal akuttberedskap. Lokalt brannvesen utstyrt med hjertestarter brukes i kritiske tilfeller, og det finnes i alle Norddalskommunene. Legevaktsberedskapen er også et kommunalt ansvar. På Otta har man et stort og aktivt lokalmedisinsk senter med legevakt som kan rykke ut. Norddalskommunene har kuttet fra to til en legevakt-bakvakter, og Fronsvakta er nylig flyttet til Lillehammer. Det er forståelige årsaker til dette, men det fører utvilsomt til økt belastning på ambulansene (såkalte «legevaktsoppdrag»), og derved svekket totalberedskap. Hvis kommunene klager på beredskapen må de også skjele til egne handlinger.

Nytun kritiserer Sykehuset Innlandet for bare å «tenke penger», og viser til ambulanseberedskapen i Bjorli. De siste årene har en av de to ambulansene på Dombås blitt flåtestyrt til Bjorli i vinterferien og påsken (80 fastboende pluss turisme). Etter en gjennomgang avsluttes dette, men det er ikke noe man sparer penger på. Jeg mener det er en klok avgjørelse, som bedrer totalberedskapen for nesten alle fastboende i Lesja og Dovre. Det er svært få akuttoppdrag i Bjorliområdet, og mange blir nedgradert etter ambulansepersonellets vurdering. Det er mye større sjanse for akutte hendelser lenger øst i Lesja/Dovre, så totalberedskapen svekkes ved stasjonering på Bjorli. Oppdragene på Bjorli har stort sett vært det vi kaller skipatrulje-oppgaver, av typen «Plaster og paracet».

Ved alvorlige hendelser er luftambulansen ofte første ressurs i Bjorli, med flytid på 13 – 15 minutter fra Dombås. Luftambulanse teller merkelig nok ikke i responstid-statistikkene.Ambulanser brukes både fra Dombås og Åndalsnes og bruker cirka en halvtime. Steder som Bjorli og Grotli vil imidlertid alltid representere en beredskapsutfordring.