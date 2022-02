«Plaster og Paracet» på Bjorli

Debatt

Det er med en viss forundring jeg leser det som Dag Frode Kjernlie (Avdelingssjef for luftambulanseavdelingen på Dombås, Divisjon for prehospitale tjenester, Sykehuset Innlandet) skriver i Vigga 31/1-22 og i GD 1/2-22. Jeg merker også at jeg blir en smule provosert over måten flere ting uttrykkes på.

Jeg er en enkel hytteturist på Bjorli og jobber til daglig som fastlege og legevaktslege i Molde. Jeg har likevel lyst til å kommentere det Kjernlie skriver. De siste 10 årene har jeg vært med å holde kurs i førstehjelp for skipatruljen ved Bjorli skisenter og hjulpet til med å lage skademottaksrutiner for skisenteret. Som frivillig har jeg hjulpet til ved skader når det har vært behov, og når jeg likevel har vært i bakken. Et skisenter har ikke plikt til å ha helsepersonell i skipatruljen. De som jobber i Bjorli skipatrulje kjenner jeg som flinke, ivrige, lærevillige og engasjerte førstehjelpere. De ansatte ved skisenteret gjør en fantastisk jobb med å drive «skadeforebygging» ved å preparere gode løyper, skilte, sette opp sikkerhetsnett og annen beskyttelse osv. Jeg har flere ganger hatt godt samarbeid med ambulansetjenesten ved skader der vi har ringt etter hjelp, men også opplevd at vi flere ganger hadde ønsket at ambulansetjenesten hadde vært nærmere og kommet raskere. Jeg har også flere ganger «tatt ansvaret» og sendt skadde med personbil mot sykehus fordi det har vært lang ventetid på ambulanse og oppdraget ikke har vært «alvorlig nok» for helikopter (eller helikopter ikke har kunne flyt pga været). Jeg opplever ikke at skipatruljen ved Bjorli skisenter har «belastet» ambulansetjenesten ved å ringe etter «plaster og paracet».

Kjernlie skriver at mange oppdrag (da forstår jeg at han mener på Bjorli) blir nedgradert etter at ambulansepersonellet har vurdert skaden. Da må jeg få si «HELDIGVIS». Er det ikke nettopp det som er fagfolks sin oppgave, nemlig å vurdere og gradere hastegrad på nytt, og så sette i gang adekvat behandling i forhold til det? Jeg må få minne om at ambulansen vel aldri sendes ut før noen i AMK (113) eller ellers i akutt-tjenesten i sykehuset har vurdert informasjon fra innringer? Kjernlie nevner ambulanse fra Åndalsnes. Så vidt jeg vet er den stasjonert i Isfjorden, så det er enda noen minutters utrykningstid til Bjorli enn fra Åndalsnes, MEN hovedproblemet er nok at helseforetakene helst ikke sender «sine» ambulanser ut av sitt område og således er det kun helt unntaksvis at Rauma ambulansen kan kjøre til Bjorli. Rauma er nå tilknyttet Molde interkommunale legevakt det meste av tiden utenom vanlig arbeidstid, så den ambulansen har også fått mer å gjøre i sitt eget distrikt.

Da jeg kjøpte hytte på Bjorli i 2011 var det fortsatt stasjonert ambulanse i Lesja kommune, men da den ble flytta skal kommunen ha blitt lovet at det skulle være ambulanse på Bjorli i vinterferie og påskeferie, og det har det vært gjennom mange år nå (Selv om jeg mener å ha merket minkende tilstedetid siste årene, men mulig jeg tar feil? Denne ambulansen kjører mot Dombås straks ambulansen der kjører bort). Kjernlie skriver at de «etter en gjennomgang avslutter dette». Var det en tidsbegrenset avtale de ga Lesja kommune den gang? I Lesja kommune er det dobbelt så mange hytter som fastboliger! Det er omtrent 1500 hytter i Bjorliområdet, og tallet er økende. Flere og flere bruker hyttene sine i større deler av året og et økende antall forlenger helger med «hyttekontor». Vista Analyse la i 2019 fram en rapport som heter “Utviklingsplan for Bjorli” der de blant annet tar for seg statistikk om dette. Det reelle folketallet i Lesja kommune, og særlig i Bjorliområdet er ikke ubetydelig og nærmer seg en norsk småby i perioder! Vi må heller ikke glemme at på gode skidager kommer også mange kjørende på dagstur til skisenteret og til langrennsløypene. Jeg vil minne om at det er ikke bare faren for skiskader som øker ved økt tilstrømming av folk, men risikoen for at noen får andre tilstander som hjerteinfarkt, hjerneslag osv øker også. Har Kjernlie og «kolleger» foretatt en god nok «sikkerhets og sårbarhetsanalyse» for ambulansetjenesten for Bjorliområdet? Jeg håper Kjernlie sin «gjennomgang» av statistikk for oppdrag tar med at vi har hatt en pandemi som pga periode med «hytteforbud» og stengt skisenter (og det at det tok noe tid før «skiturismen» tok seg opp igjen) nok har ført til færre oppdrag de siste to årene. Nå ser det derimot ut til at folk strømmer til Bjorli og skisenteret igjen!

Kjernlie nevner kommunens ansvar for akuttberedskapen. Slik «Norge» har rigget seg må vi ha større legevaktsdistrikter med felles «sentral» legevakt. Det er også faglige argumenter for dette, og ikke bare pga fastlege/legevaktslege mangel. Det at lege ev. skal kunne rykke ut fra Otta til Bjorli ved en skade eller et hjerteinfarkt der vil i praksis være lite hensiktsmessig. Legen kan jo heller ikke transportere en pasient!

Avslutningsvis vil jeg si at jeg håper Kjernlie og hans kolleger gjør en ny gjennomgang og sender tilbake «Bjorli-ambulansen» nå i vinter- og påskeferien 2022, og at man i tillegg setter seg ned og heller på sikt ser på en styrking av ambulansetjenesten på Dombås med f.eks en «halv» bil til. Denne kunne da holde til mer vestover i de periodene vi hyttefolk øker risikoen for akutte hendelser i Lesja kommune!

Molde 01.02.22