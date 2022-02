Svar til Dag Frode Kjernlie: – Ydmykhet er vanskelig å spore i kronikken

Debatt

Det er tydelig at min kritikk av ambulansetjenesten i Norddalen ifm med min skade har falt leder for Luftambulansetjenesten Dombås tungt for brystet. Ydmykhet er vanskelig å spore i kronikken. Det kan vel ikke være slik at det er bare de som har ansvaret for og de som drifter denne tjenesten som har enerett på å ha oppfatninger av med hvilken kvalitet den gjennomføres. Brukerne bør vel være berettiget til å ha meninger om dette.

Jeg blir tillagt uttalelser som «Nytun hevder at det ikke fantes ledig ambulansekapasitet i hele Gudbrandsdalen, en strekning på 15 mil» . «Det gis også et klart inntrykk av at denne påståtte elendige beredskapen er normalt».

På legekontoret fikk jeg melding om at det ikke var ledig ambulanse så jeg måtte ta drosje. Så dette er ikke noe jeg har funnet på eller uttalt. Hvis det var slik som Kjernlie påstår at det var ambulanse fra Vågå som nesten var fremme på Dombås, 2 ledige på Otta, og flere lenger nede i dalen.; hvorfor var det da likevel ikke ledig ambulanse når legen ringte AMK? Min lege ønsket ambulanse men det ble ikke etterkommet. Det hjelper ikke med ressurser hvis en ikke evner å styre de etter behov.

Hvis det var samhandlingen mellom AMK, de lokalt ansvarlige, de som utfører og primærhelsetjenesten som var utfordringen og som bidro til min pinefulle tur i drosje til Lillehammer får dere rydde opp. Det er et lederansvar.

Jeg har stor forståelse for at det er umulig for lokalt legekontor uten røntgen å ha sikker formening om omfanget av den type skader jeg hadde. En slik usikkerhet burde alene være tilstrekkelig til at ambulanse ble benyttet. Det mest alvorlige i dette var risiko for enda mer omfattende skader. Ambulanse, selv med litt venting, hadde redusert denne risiko. De var hoderystende på intensivavdelingen til at jeg ble sendt med drosje. Det bør også være til ettertanke for flere.

Min kritikk har også bakgrunn i begrunnelsen fra leder for ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet for å terminere ordningen med ambulanse på Bjorli. Lite bruk av tjenesten er dradd frem og det skinner gjennom at økonomi er en faktor. Samtidig snakkes det om en dynamisk prosess. Å samle eggene i få kurver kan ift beredskap ikke være særlig dynamisk. Hvis det oppstår behov for ambulanse helt vest i Lesja er det 6 mil en vei fra Dombås. Tur -retur Dombås betyr 12 mil og det er fortsatt 15 mil til Lillehammer, dynamisk? Et tankesett som ikke tar større hensyn til avstander enn det jeg leser av nevnte ambulansesleder sin begrunnelse er merkelig.

Jeg aksepterer fullt ut at en ikke kan helgardere seg mot alle aktualiteter og at en relevant målsetting er lavest mulig antall uheldige hendelser.

Når uønskede hendelser oppstår hjelper det lite å trøste seg med at andre i Norge er misunnelig på vår beredskap. Det er også spesielt at Dovreordføreren på Facebook uten forbehold applauderer de prehospitale tjenestene i Norddalen uten å ha detaljkunnskap i min sak.

Jeg har ikke sagt at ambulansetjenesten er dårlig. Denne ene gangen jeg hadde behov fungerte det ikke slik den bør. Jeg forventer at når slikt inntreffer gjennomføres evaluering for å redusere antall uønskede hendelser til et så lavt antall som overhode mulig.