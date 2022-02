Innlandet eller...

Debatt

For meg og Dovre Høyre er dette et enkelt valg, Dovre Høyre vil beholde Innlandet. Men vi er også klar over at noen ønsker en deling. Det er det jeg ikke skjønner, eller vil skjønne.

Som person liker jeg ikke å rygge inn i fremtiden, eller for å vise makt – reversere det andre har bestemt før ett tiltak er evaluert, eller at ny organisasjon har fått virke litt over tid.

Dovre kommune – har nå fått en ny organisasjon. De har vært kloke og setter en dato for når organisasjonen skal evalueres og evt justeres. Jeg tror ikke at Dovre Kommune drar i bremsen etter to mnd og rykker tilbake til gammel organisasjon uten en grundig evaluering. Så også bør det være for Innlandet.

Jeg vil trekke frem noen områder som har gjort meg til tilhenger av Innlandet.