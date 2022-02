Ambulanseberedskap i Bjorli

Debatt

I et tilsvar til mitt innlegg om disponering av ambulanseressurser i Lesja/Dovre forundres møre-legen Lars F. Hasselgård over faktagrunnlaget. Han er selv hytteeier på Bjorli og bistår lokal skipatrulje på fritiden, noe som skal berømmes. Han viser til at hans egne erfaringer dokumenterer et behov for å flytte en av de to ambulansene på Dombås til Bjorli i vinter- og påske, selv om det går ut over ambulanseberedskapen for mer enn 95 prosent av de fastboende i Dovre og Lesja.

En ambulanse har etter ønske fra Lesja kommune, blitt flyttet fra Dombås til Bjorli på dagtid i vinterferie og påske de siste 10 årene, men det finnes ingen skriftlig avtale om dette. En gjennomgang av de siste fire årene (unntatt «nedstengningspåsken» i 2020) viser at ambulansen i gjennomsnitt hadde akuttoppdrag, der plassering i Bjorliområdet hadde en viss betydning, kun hver 15. dag den var stasjonert der. De få oppdragene bekrefter fakta om attilreisende til hytte- og fritidsområder hovedsakelig er friske personer med god helse. Når ambulansen står på Bjorli har befolkningen «hittafor» Lesjaverk/Lora et dårligere ambulansetilbud, med unødvendig lange responstider. Det mener vi blir feil. Når det er høysesong på Bjorli, er det også høysesong på Dombås og Dovre, med mange tilreisende, fulle hoteller og mye trafikk. Det er oftere akutt behov for ambulanse mer «sentralt» i Lesja og Dovre, og vi er pålagt å bruke ressursene våre på en mest mulig samfunnsnyttig måte.

Ambulansene fra Dombås bruker 25-30 minutter til Bjorli. Luftambulansen har et kvarters flytid, og er ofte første ressurs på stedet i alvorlige tilfeller. I tillegg har lokalt brannvesen en funksjon som såkalte «førsterespondere». Dette er en lovpålagt kommunal oppgave, der de gjør en viktig jobb i tidskritiske tilfeller.

Hasselgård avslører manglende kunnskap og forståelse for det helhetlige beredskapsperspektivet når han mener det er en enkel løsning å styrke beredskapen på Dombås med en ekstra ambulanse på permanent basis, som i sesongene kan flyttes til Bjorli. Det er svært mange andre steder i Innlandet som ville ønske seg en tilsvarende ordning. Norddalen har for øvrig akseptable responstider og en GOD akuttberedskap, bedre enn flere sammenlignbare regioner, med 7 døgnambulanser, i tillegg til en luftambulanse «midt i».Valdres, med tilsvarende befolkning og avstand til sykehus (men tre ganger så mange hytter) har 4 døgnambulanser og ingen «egen» luftambulanse.

Kommunene har et medansvar for lokal akuttberedskap. Legevaktsberedskapen er en del av dette, og den ble svekket i Norddalen for noen år siden. Det kan ikke ambulansetjenesten kompensere. Flere kommuner og legevakter, også i Innlandet, leier inn ekstra leger i perioder med mange tilreisende. Dersom Lesja kommune og kommersielle aktører på Bjorli mener det er behov for økt beredskap, bør de vurdere et slikt tiltak istedenfor å svekke ambulanseberedskapen for egne innbyggere.

Nylig skapte det reaksjoner at en pasient på Dombås måtte ta drosje til sykehus da ambulanse ikke var tilgjengelig. Vi har forståelse for reaksjonen, men slike situasjoner er umulig å helgardere seg mot, og vil oppstå hyppigere hvis Hasselgård (og Lesja kommune) får det som de vil.

Vi erkjenner at responstidene for oppdrag i Bjorliområdet i vinter- og påskeferie vil økemarginalt uten stedlig ambulanse. Vi er også oppmerksomme på at det kan oppstå en kritisk situasjon på Bjorli når som helst, og gjerne en dag i vinterferien når det i år ikke er egen ambulanse der. Vi er forberedt på utspillet «hva var det vi sa?». Faktum er at sannsynligheten er mye større for at dette skal skje i Dombås/Dovre-området. Hensynet til totalberedskapen,og ikke minst lokalbefolkningen, er bakgrunnen for plasseringen av ambulanseressursene.