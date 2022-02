Debatt

Det har florert flere innlegg om ambulanseberedskap på Bjorli. Kommunen ble på bakgrunn av dette, invitert av Sjukehuset Innlandet til direkte dialog. I møtet ble det innledningsvis presisert at man ønsket ikke kommunisere via media. Likevel velger en representant fra SI å gå rett ut i media dagen etter.

Det er nødvendig å dra frem historikken. Inntil 2014 hadde vi egen ambulanse. Kommunen har i sin tid bygd hele 3 ambulansestasjoner/garasjer for SI. Da ambulansen ble sentralisert til Dombås, med argumentasjon om faglig samlokalisering, ble såret plastret med kompensasjon av dagambulanse på Bjorli i årets mest travle og folkerike uker. Den gangen var det aldri snakk om at stasjonering Bjorli ville gå utover totalberedskapen for innbyggerne i Lesja og Dovre. Det var, og er fortsatt, stasjonert en ambulanse på Dombås til å dekke andre deler av befolkningen. Fra SI blir det anført at man svekker responstider for innbyggere øst i Lesja, og i Dovre, dersom man plasserer en ambulanse på Bjorli. Hva sier statistikken om antall oppdrag hjulambulansen måtte ut på i de gitte tidsrommene, og var det ambulansen på Dombås eller på Bjorli som rykket ut?

Delta foretok en undersøkelse i 2019. Lesja er en av de dårligst stilte kommunene i landet når det gjelder responstider med 40 min i gjennomsnitt. Det er derfor merkelig argumentasjon at befolkningen øst i Lesja svekkes, ved en ambulanseplassering på Bjorli, når allerede responstidene i Lesja totalt sett er dårlig. Dette gjelder hjulambulansen, ikke luftambulansetjenesten. Vi er utrolig heldig stilt med beredskapen samlet sett i Norddalen. Spørsmålet er om plassering er riktig i forhold til antall innbyggere, deltidsinnbyggere og tilreisende, som utgjør det faktiske brukertallet, i aktuelle perioder.

Nå er det storm i et vannglass. Fagfolk bruker statistikk som fandens oldemor, men det trygger ikke befolkningen. Vi har ulike oppfatninger om hva som er reell beredskap. Andre etater er sitt ansvar bevisst. Når stormen Gyda meldte sin ankomst kunne politiet varsle om en ekstra patrulje vest i Lesja. Her ble hverken statistikk eller svekkelse av totalberedskap nevnt. Når SI sier at vi har 7 døgnambulanser i Norddalen, burde det være en absolutt løsbar situasjon å flåtestyre disse innenfor 6 kommuner. Som ordfører blir jeg provosert over at "er vi ikke fornøyde med beredskapen kan vi løse dette selv med egne leger og betale for en stasjonær ambulanse". Skal befolkningen straffes fordi om man reiser en kritisk stemme i media?

Vi har to dyktige brann- og redningsvesen som rykker ut på alle slags oppdrag, i påvente av både ambulanse og politi. Når luftambulansen skal ned, er ofte brannvesenet på plass for å dirigere helikopteret. Likeså rykker de ut på bistand helse, og har reddet liv til både innbyggere og besøkende. Kommunen er bevisst angående beredskap. Nå er det meldt om rekordbesøk på skisenteret og vi har mange tusen gjester. Bjorli alene burde kvalifisere for en døgnambulanse. Hvilke andre steder i Norddalen er det samlet flere folk på ett sted i de aktuelle ferieukene? Hvordan situasjonen er i Valdres, er og blir uvesentlig.

Bjorli Skisenter har en frivillig lege i sin skipatrulje. Det er hverken et nødvendig krav eller et betalt oppdrag. I stedet for å omtale en nabokollega med ord som "manglende forståelse og kunnskap" kunne kanskje SI benyttet anledningen til å styrke samvirket mellom lokalbefolkning, kommune, brannvesen og en helt frivillig lege, for å utøve en helhetlig beredskap for hele Lesja.