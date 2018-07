Brukes i skolesammenheng

New Articles

Etter å ha gjort tydelig inntrykk på dommerne i Fritt Ord-konkurransen med sitt bidrag, har Marta Berstad sitt video-essay om kroppspress gjennom medieinntrykk fått videre oppmerksomhet. NRK har lagt ut vidoen på sin nettside NRK Skole, hvor den er aktuell i både norsk og samfunnsfag fra 8. trinn og helt opp til VG3.

NRK tok kontakt med Marta like etter at seieren var offentliggjort.

- De ringte og sa at de ønsket å bruke videoen i skolesammenheng, og det sa jeg gjerne ja til, forteller Marta til Vigga.

Berstad synes det det er fint at NRK Skole ville bruke videoen, og mener det er bra at det åpnes opp for mer lærdom om psykisk helse i videregående og ungdomsskolen.

Hver video på nettsiden er rettet mot ulike kompetansemål i ulike fag. Et av målene man ønsker å oppnå gjennom videoen til Marta Berstad er å "utforske og diskutere hvordan man kan være med i og påvirke det politiske systemet gjennom å bruke ulike kanaler for påvirkning" i en samfunnsfaglig sammenheng.

Se videoen til Marta her: