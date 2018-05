Eventyret om Lannem Silje var likevel ikke over

New Articles

Hun tok andreplassen etter Odd Herakeles, og var innestengt mesteparten av løpet. Likevel ble det ny banerekord for hopper på Skrugstad-traveren med tiden 1.20,7.

– Et luksusproblem

Løpet gikk som Ola Skrugstad hadde håpet, og han var veldig fornøyd med merra si.

– Med det sporet hun hadde, var det godt gjort å få henne dit Tor gjorde. Men hun ble innpakket nokså fort, og da kom hun ikke lengre. Hadde de fått åpning i innspurtløpet kunne nok resultatet blitt noe annet, mener han.

Lannem Silje og kusk Tor Wollebæk kontrollerte bak ryggen til lederen, og fikk til slutt kjørt inn til en meget godkjent andreplass. Dovrehoppa fikk ikke tatt ut alt i løpet og hadde mange krefter igjen.

– Hun fikk et fint løp, og nå er hun like pigg. Jeg har vært ute med henne i dag, forteller Skrugstad.

Han har sine fulle hyre med å kjøre traverhoppa, som vil for mye nå som kroppen endelig fungerer som den skal.

– Det er et luksusproblem, egentlig, humrer han.

Magesår var grunnen til at Silje ikke ville gå tidligere, og Skrugstad forteller at de begynner med en ny kur nå for sikkerhets skyld.

Kunne vunnet

Han tror at hoppa hans kunne vunnet løpet på Biri om hun hadde fått åpningen som skulle til.

– Men kusken kunne ikke gått ut så tidlig at det ble en runde, for så lang speed som tusen meter har hun ikke. Fem-sekshundre meter kan hun gå for fullt, men da får det være bra, sier Skrugstad.

Allerede i oppvarmingen kunne en se at Lannem Silje hadde det travelt med å komme i gang.

– Ja, ha ha. Hun har det litt i travleste laget. Og hun er utrolig slitsom å kjøre når hun er slik. En har bruk for å være sterk i armene, medgir Skrugstad.

Han forteller at han ikke greier å holde henne igjen når han trener henne hjemme, og hun setter i gang for fullt.

– Da er jeg bare passasjer, men det er sånn jeg vil ha henne, sier han.

Raskere enn noen gang

Neste løp er Solvalla i Sverige 27. mai, der Silje og Ola har gode minner å se tilbake på for tre år siden. Det var der hun som femåring vant på den utrolige tiden 1.18,8.

– Hun løper nok fortere nå. Det ser jeg på treningen. Det går utrolig mye raskere nå enn det har gjort tidligere, også over lengre distanser, sier Skrugstad.

Bedekking utsatt

– Det har blitt satt på vent, det er for mange som vil at jeg ikke skal bedekke henne nå, sier Skrugstad, som ikke er redd for å ombestemme seg på det også. Jeg vingler litt att og fram nå, innrømmer han, og ler.

Han har stadig nye traveremner på gang, og hjemme på Lannem løper et tre dager gammelt føll med gode aner i blodet.