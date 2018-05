Ingen vg1-klasse på Dombås fra høsten

New Articles

– Maktarroganse, sier en svært oppgitt ordfører i Lesja, Mariann Skotte, etter behandlingen tirsdag.

Hun har tilstede i salen sammen med rundt 50 elever og lærer fra avdelingen på Dombås. Oppmøtet hjalp ikke, politikerne hadde bestemt seg. Det var en slukøret forsamling som gikk ut av salen for å reise hjem til Dombås for å fullføre skoleåret.

Null tillit

Skotte mener argumentasjonen rundt kvalitet og økonomi blant politikere viser at de ikke kan ha lest argumentene fylkesopplæringssjefen kom med for å opprettholde tilbudet. Her blir billig drift og god kvalitet fremhevet.

– Jeg har null tillit til dem som sitter her inne og bestemmer, og at de skal klare å gjøre en jobb for Oppland i den kommende fylkessammenslåingen, sier Skotte.

Vil ha forutsigbarhet

Rektor ved Nord-Gudbrandsdal videregående skole, Kristin Undseth, var også tilstede.

– Jeg synes dette er trist. Vi får ikke den forutsigbarheten vi ønsker oss, sier hun.

Vg1 klassene er viktige for hele skolen. Til neste år blir det bare 2. og 3. klasse. Når nye elever eventuelt kan starte høsten 2019, blir dette sammen med 3. klasse.

Undseth mener kvalitet er et begrep som blir brukt i mange sammenhenger, og vil si det er god kvalitet på undervisningstilbudene som skolen har.

­ – Vi har tatt gode grep for å kompensere for et lavt elevtall. Det viktigste nå er det som skjer i klasserommet, og at de snakker godt om tilbudet de har, sier hun.

Til høsten starter diskusjonen om hva som skal lyses ut. Da er det også varslet en ny struktursak når det kommer til videregående opplæring i Oppland.

– Jeg følger ikke logikken i dette vedtaket, sier Bård Ove Øyen, plasstillitsvalgt på avdelingen på Dombås.

Han sier det nå blir en vanskelig kabal å legge for skolen, med ei klasse mindre, siden neste skoleår allerede er planlagt.