"Superlørdag" avlyst

Vannet hadde allerede trengt seg delvis inn på banen på fredag formiddag, og faren for at situasjonen blir værre er stor. I tillegg var hele stadioen omringet av vann, som går utover tilkommeligheten.

Hadde store planer

Arnfinn Ruset, nestleder i Dombås IL, synes det er synd at flommen skulle spolere dagen. Han forteller at idrettslaget hadde store planer for dagen, da det var første gang på mange år at damelaget skulle spille kamp på hjemmebane, noe som fortjente en spesiell markering.

- Vi hadde planlagt både grilling og aktiviteter for barn, i tillegg til vanlig kiosk, forteller Ruset.

Herrelaget Dombås 2 skulle spille mot Heidal i GD-ligaen, og damelaget Dombås/Lesja skulle møte Lillehammer i 4. divisjon, så det var planer om et fire timer langt arrangement med to fotballkamper.

Siden Myra stadion på Dombås er i for dårlig stand til 6.-divisjons kamper, og Haugasand på Dovreskogen også ble utsatt for flom, så idrettslaget seg nødt til å avlyse, ifølge Ruset. Kampene vil dermed flyttes til andre datoer og baner, og idrettslaget ønsker å gjennomføre en ny "Superlørdag" senere i sesongen.