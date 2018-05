Delte ut is i barnehagen

New Articles

Utdeling av is i barnehagen var en av punktene som sto på lista over russeknuter til årets Dombås-russ, og flere av russen var med for å få nok en knute på lua, men også for å spre glede.

– Det er gøy at vi kan gjøre noe trivelig som dette også, forteller russen.

Både barna og de ansatte ble glade for å få besøk av russen, og strømmet til inngangsporten da russen kom gående. I tillegg til is ble barna også tildelt russekort om de skulle ønske det. Noen fikk også muligheten til å sitte i russebilen, noe som var stas for både store og små.