Bunadsmåneden mai

New Articles

Bunad blant karer har blitt en nasjonal trend, men hvordan står det til i Lesja og Dovre?

Ingen konfirmanter blant guttene har bestilt seg bunad hos Husfliden, forteller Barbara Flateng på Dombås.

– Jeg har bestilling på to klipte Gudbrandsdals herrebunader til neste år til to unge menn, men ikke til en eneste konfirmant. Det er jo dyre plagg, og unge gutter vokser jo fort ut av bunaden, sier hun.

Nasjonalt har det blitt en trend med herrebunad, men den store bølgen har enda ikke nådd Husfliden på Dombås. Konfirmantjentene derimot vil gjerne ha bunad på den store dagen. Flateng forteller at de to siste årene har det vært Gudbrandsdals festdrakt som har vært mest populær, og særlig den svarte versjonen. Tidligere år har Dovrebunaden vært førstevalget til konfirmantene i Dovre, både i svart og i blått, opplyser hun.

Oppsving i Lesja

Marit Kolstad i bedriften Firkløvern på Lesja forteller at de har hatt mye bestillinger av herrebunader.

– Det har tatt seg opp de senere årene, særlig på yngre karer, sier hun.

Men heller ikke konfirmantguttene i Lesja har bestilt bunad.

– Det er virkelig ikke å anbefale heller, for de færreste er ferdig utvokst da, men mange har kjøpt vester. Så får de heller jakker og resten siden, forklarer Kolstad.

Hun forteller at de tidligere sydde en 1700-talls herrebunad. Den hadde rutet jakke med lange ermer og en sid, hvit frakk over. Den har de sluttet å sy fordi det er så mye håndsøm på den.

– Det er en rekonstruert Gudbrandsdalsbunad, opplyser hun.

Syr om

Hun tror de fleste av konfirmantjentene har bunad.

– Jeg har sydd om igjen mange gamle bunader, og det synes vi er veldig stas. Det må en oppfordre folk til å gjøre, for det henger så mange fine bunader fra mødre og bestemødre rundt omkring. Det er bare å snu stakken og sy dem om til de som skal ha dem, så er de like bra.

Kolstad mener at bunadene får større verdi hvis noen en kjenner har brukt dem tidligere.

– Vi har sydd en hel del, og stelt på mange, slike som har lagt seg litt ut. De fleste legger seg ut, vet du. Det er ikke så mange bunader som skal syes inn, ler hun.

Det har vært stor pågang for damene i Firkløvern nå frem mot mai, og siste bunaden ble levert i dag, dagen før selveste 17. mai. Firkløveren har eksistert i over 30 år og Kolstad forteller at de egentlig holder på å trappe ned.

– Vi begynner å bli gamle og slikt. Jeg ser ikke så godt lengre, og må ha vett til å slutte mens jeg ser, sier 72-åringen.

Hun håper at noen andre vil overta, og forteller at det er et absolutt behov der. Bunadsentusiasten forteller at de har rutastakken, som er helt spesiell for Lesja.

– Og så er det nå Gudbrandsdal festbunad og råndastakken og damaskkjole. En må vel nesten si at det er Gudbrandsdal festbunad som er mest populær, men hvis en ser på konfirmasjonsbilder fra en del år tilbake var det en periode alle skulle ha Gudbrandsdal festbunad. Men nå er det stor variasjon, for mange har bunad med tilknytning til andre plasser. Andre har arvet en bunad som vi har sydd opp igjen. Og vi bunadsfolket synes det er veldig bra at det er mye forskjellig, avslutter Kolstad.