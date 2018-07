Lanserer digital veibok

New Articles

Med denne tjenesten ønsker NAF å digitalisere veiboka, slik at den blir enklere tilgjengelig for turister i dagens samfunn. Området de har valgt å starte med er Nasjonal turistvei Rondane.

— Det er et område med et godt utvalg av lokale, autentiske opplevelser og aktiviteter, i storslått natur, og utenfor allfarvei, sier kommunikasjonsrådgiver i NAF, Ann Cathrin Andersen.

— Det er mange bedrifter som ligger langs Nasjonal turistveg Rondane, tilførselsvegene fra Alvdal, Atna, Ringebu og Hjerkinn, og området rundt, som er delaktige i den nye reisetjenesten til NAF, sier daglig leder i Nasjonal turistvei Rondane, Anita Bjørkeng.

Tidlig fase

NAF Lokale Opplevelser er ennå i en tidlig fase, men har så langt fått med seg flere attraksjoner fra Dombås og Dovrefjell inn i den nye reiseguiden. NAF har selv håndplukket det de kaller lokale perler langs norske veier.

Tjenesten byr på informasjon om blant annet aktiviteter, lokale produkter, og mat og drikke i de aktuelle områdene.

Norgesferie i vinden

— Vi ønsker å få flere til å velge norgesferie, og når de gjør det skal de få de beste, lokale tipsene, sier Andersen.

I 90 år har NAF Veibok har vært til stor nytte for norske bilturister som velger å ta ferien i hjemlandet. Fra 2012 til 2017 har interessen for Norgesferie økt med 17%, og ifølge Innovasjon Norge ferierer 62% av nordmenn i Norge.

— 35% av nordmenn som ferierer i Norge sier de vil oppleve lokal kultur og levemåte, 33% sier de vil oppleve tradisjoner og 29% sier de vil spise og drikke lokale produkter, dette har vi tatt hensyn til når vi lagde tjenesten, fortsetter Andersen.

— Dette er veldig spennende for NAF, og ikke minst for de som reiser på ferie i Norge. NAF ønsker at turistene, både fra Norge og utlandet, skal få de aller beste tipsene om lokale og autentiske opplevelser. Det er nettopp dette denne tjenesten skal tilby, sier administrerende direktør i NAF, Stig Skjøstad.

Tjenesten er et samarbeid mellom NAF, Circle K og Visit Norway, som har en ambisjon om å ekspandere tjenesten over hele landet og samle alt på ett sted for å gi reisende gode opplevelser langs norske veier.