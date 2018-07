Advarer mot bruk av drone ved ulykkessted

New Articles

Én av de involverte omkom under ulykken, mens den andre ble skadet og behandlet på stedet. Luftambulansepersonell fra Dombås var i ferd med å frakte den skadde personen til sykehus da de merket dronen som svevet tett inntil området.

Helikopteret ble derfor stående på bakken inntil dronen hadde landet, da denne medførte en sikkerhetsrisiko for både helikopter og personell.

- Det var heldigvis ikke fare for livet til pasienten om bord i dette tilfellet, skriver politiet.

Politiet lyktes derimot ikke å finne eieren av dronen. Politiet advarer dermed mot bruk av droner i slike tilfeller i en pressemelding.

- Vi ønsker ikke at publikum skal fotografere på skadesteder, og da særlig ikke på en slik måte at hjelpearbeidet blir forstyrret eller hindret, sier Renate Zimmermann. Politiet oppfordrer på det sterkeste at publikum ikke hindrer eller forstyrrer nødetatenes arbeid på et skadested, skriver Innlandet Politidistrikt.