– Alle kan bidra

Varmen ser ikke ut til å roe seg med det første, og til tross for kommende regnbyger ser det ikke ut til at situasjonen endrer seg stort. Meterologene mener at bygevær ikke er nok til å redde jorda fra tørken.

Flere bidrar

I næringslivet gjøres det flere tiltak blant bedrifter som står landbruket nærme. Tine frykter melkemangel, da flere bønder allerede ser seg nødt til å slakte ned bestanden for å unngå fôrmangel.

– Over 500 melkebønder har dermed fått tilbud om å få tilkjørt vann til seterdriften, slik at kyrne kan være på utmarksbeite lengst mulig, skriver Tine, som fyller melkebilene med vann og frakter det til de mest utsatte områdene.

– På den måten spares det også mer vinterfôr for å bøte en anstrengt fôrsituasjon for mange bønder, fortsetter de.

– Kjøp norsk kjøtt

Norsk Bonde- og Småbrukerlag oppfordrer forbrukere til å kjøpe norsk kjøptt og norske kjøttproukter. Opprinnelseslandet kan leses på produktets merkelapp, og selv om det er en norsk produsent betyr ikke det at kjøttet kommer fra Norge.

– Ved å kjøpe norsk storfekjøtt nå, hjelper du til med å redusere lageret. Slik blir det mulig for de som trenger det å sende flere dyr til slakt, forteller Merete Furuberg i Norsk Bonde- og Småbrukerlag.

Et annet forslag er å be butikker om å kjøpe inn norske kjøttvarer i stedet for å importere.

– Dette er også viktig for å redusere kjøttlagrene og gjøre at det fortsatt er mulig å slakte dyr i stedet for å måtte sultefôre dem, fortsetter Furuberg.

Nortura kan også melde at de jobber så godt de kan på sine slakteri, som opplever et langt større press nå når stadig flere bønder reduserer bestanden og sender dyrene til slakt.

Noen å snakke med

Norsk Landbruksrådgivning minner om at det er lurt å ta kontakt med banken eller regnskapsføreren dersom økonomien blir krevende.

De oppfordrer også å tenke på egen psykisk helse, og tilbyr profesjonell hjelp fra HMS-rådgivere som man kan snakke med dersom situasjonen går utover nattesøvn, humør, familielivet, eller at hverdagen kjennes tung.