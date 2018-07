Lyden av et godt tiltak

New Articles

Lyden av Dombås fortsetter, og denne gangen oppfordrer arrangørene de besøkende til å bidra. Den ny-etablerte musikkfestivalen ønsker å etablere en praksis hvor det vil være mulighet til å støtte et godt tiltak.

Dette vil gjøres ved at publikum får mulighet til å gi penger til en organisasjon som arrangørene har valgt ut som de mener er et godt tiltak. Pengene kan doneres via Vipps.

Dovre Frivilligsentral er de utvalgte, på bakgrunn av sitt arbeid for å aktivt forebygge ensomhet og isolasjon. De har i en årrekke vært en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i vårt lokalmiljø, både for de som trenger hjelp, og de som ønsker å hjelpe.

Frivilligsentralen tilbyr også en lang rekke ulike aktiviteter som skaper glede, tar vare på våre verdier og tradisjoner, øker livskvaliteten for enkeltmennesker og skaper nytt vennskap.

Ikke minst blir det musikk som før, i Minneparken på Dombås, og fra lørdag ettermiddag til litt utpå kvelden skal følgende band, artister og talenter entre scenen:

Sigri Stende Simonsen

Elias Solberg Skjellum

Sondre og Tanja

Kravstor

Dåm

Bjørner Utgård med band

Synne Vorkinn

JaGu

En representant fra DNT Gudbrandsdalen vil også være til stede for å fortelle litt om organisasjonen som feirer 150-års jubileum i år.