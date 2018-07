Stengte toglinjen - trafikken i gang igjen

New Articles

Det kunne Bane NOR melde om på Twitter like før klokken 17 på lørdag ettermiddag. Brann i en kabelkanal ved Dovre Stasjon hadde satt fyr på grøfta like ved området, som etter hvert spredte seg opp mot en privat tomt.

Brannvesenet fikk melding om brannen like etter klokken 16, og rykket ut på kort varsel. Mannskapet fikk fort kontroll over brannen, og berget dermed bygninger på tomta.

Signalanlegget på Dovre stasjon er ute av drift som følge av brannen, og strekningen Brennhaug - Dombås kjøres derfor med redusert hastighet som fører til forsinkelser, meldte Bane NOR 18:47.