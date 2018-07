På fredag ser månen slik ut

New Articles

På kvelden fredag 27. juli og natt til 28. juli (norsk tid) inntreffer en usedvanlig langvarig måneformørkelse, som kommer til å vare i hele 1 time og 43 minutter. Neste gang vi kan oppleve en så langvarig formørkelse blir først om 105 år.

- Formørkelsen på fredag vil bli et spesielt imponerende skue både på grunn av varigheten og fordi Månen står lavt over horisonten. Månen blir som oftest vakker rød under totale formørkelser, og sett mot nattehimmelens sommerglød blir dette trolig litt av et skue, forteller astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard og vitenskapsformidler Anne Mette Sannes i en pressemelding

Begivenhetens absolutte høydepunkt vil inntreffe imidlertid når planeten Mars mot slutten av totaliteten dukker opp like under den formørkede måneskiven. Denne natten vil Mars være nærmere oss enn den har vært på 15 år, og lysstyrken blir derfor spesielt stor.

- Vi vil dermed få oppleve noe så eksklusivt som en rød måne som står rett over Den røde planet, sier Ødegaard.

Total måneformørkelse

- Under en total måneformørkelse blir Månens utseende vanligvis kraftig endret med skiftende farger i oransje, rødt og burgunder gjennom de ulike fasene. Selv under totaliteten blir Månen normalt ikke helt mørk fordi sollys spres gjennom Jordens atmosfære og når Månens overflate.

Størstedelen av den langvarige totaliteten vil vare fra 21.30–23.13 på fredag kveld, og vil kunne ses fra nesten hele landet. Månen står opp i sydøst etter at formørkelsen har begynt, og tidspunktet da Månen kommer opp bestemmer hvor stor del av fenomenet som blir synlig. Her i Gudbrandsdalen vil det kunne merkes rundt klokken 22:00 (21:59 i Lillehammer).

- Siden Månen står lavt i sydøstlig retning under formørkelsen, er det viktig å ha fri sikt for å kunne oppleve fenomenet, uten hindringer som åser, vegetasjon og bygninger, skriver Ødegaard.

Astrofysikeren foreslår også å bruke kikkert til å se fenomenet i enda større detalj, og anbefaler å stå et mørkt sted uten kunstig belysning.