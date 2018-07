Samlet inn 3450 kroner

New Articles

I forkant av konserten på lørdag gjorde SJOGG Event de besøkende oppmerksomme på at den som ville fikk være med å samle inn penger til et godt tiltak. Det gode tiltaket var i dette tilfelle Dovre Frivilligsentral, en organisasjon som jobber for å formidle kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet, både for de som ønsker hjelp eller ønsker å hjelpe andre.

Et godt tiltak

Linda Berntsen i Dovre Frivilligsentral synes det er et fantastisk tiltak av SJOGG Event, og er svært fornøyd med å ha blitt valgt ut av organisasjonen til å motta støtte.

- Det viser at vi i Furukroken har festet oss og gjort oss synlige i bygda. Det viser også at Dovre Frivilligsentral er et tiltak for absolutt alle, sier Berntsen, som er utrolig takknemlig for støtten SJOGG Event har bidratt med.

Pengene vil bidra til hobbyrommet som planlegges og ordnes på Furukroken. Organisasjonen ønsker også å satse på eldre og tradisjonsmat, men Berntsen understreker at dette er et tiltak for alle slags folk.

Organisasjonen ble valgt på bakgrunn av sitt arbeid for å aktivt forebygge ensomhet og isolasjon, og er et tiltak som SJOGG Event mener fortjener mer oppmerksomhet. De har i en årrekke vært en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.

Innholdsrik konsert

Konserten på lørdag hadde også et innholdsrikt program, med musikk og sceneshow for en hver smak. Sondre Olsen-Bye viste fram sine danseferdigheter sammen med partneren, Tanya Georgiievska. Synne Vorkinn sang og spilte piano. Sigri Stende Simonsen spilte piano og hadde sceneshow. Elias Solberg Skjellum spilte gitar. Det ble også bandmusikk av Bjørner Utgård med band, og det Levanger-basert bandet Kravstor, med dovringen Sindre Drogen på gitar. Kjell Marius Snipen var konferansier og stilte opp som artist under navnet Dåm, i likhet med sist gang.

Neste konsert i Minneparken blir 18. august, og med det en ny mulighet til å støtte et godt tiltak.