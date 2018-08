200 dansere på Boogie Feet's

New Articles

I år er nesten 200 deltakere med på kursene, og folk fra alle kriker og kroker i Europa, samt noen fra USA, innenfor Boogie-miljøet tar turen til Dombås. Til sammen er minst 15-16 nasjoner representert, ifølge Olsen-Bye.

Festivalen vil avsluttes med offentlig konsert for publikum på lørdag, hvor de vil by på en smakebit i Minneparken på ettermiddagen. Konserten i Minneparken vil være åpen for alle, men hovedinnslaget vil skje på Dombås Samfunnshus på kvelden, hvor dansere og musikere i verdensklasse skal opptre sammen.

- Festivalen vokser og er større en noen gang, forteller Sondre Olsen-Bye, som startet det hele for tre år siden med støtte fra venner og i et samarbeid med Lesja Danseteam. - Det er mye jobb, men morsomt, legger han til.

Flere deltakere kommer igjen hvert år, og særlig mange russere og ukrainere som ikke har så god råd sparer opp penger for å kunne oppleve det hele. For å gi de utenlandske gjestene en ekstra god opplevelse skal det arrangeres naturtur til Grønsetra på Dovrefjell, hvor rundt 80 til 90 deltakere er påmeldt.

Arrangementet vil bestå av mange folk utenfor Norges grenser, men Olsen-Bye håper på å se mange lokale fjes på konserten på lørdag kveld.