Først på toppen i Lysebotn Opp

New Articles

De yngste klassene gikk to kilometer oppover svingene fra Lysebotn. Ane Marie klinte til og vant klassen sin, mens broren Tord Mathias kom inn til andreplass i G12.

Skiskyttere

Søskenparet fra Lesja satser på skiskyting om vinteren, men er også sterke på langrennssiden.

Tord Mathias er enda for ung til å være med på skiskytingen under Blinkfestivalen, men på langrennssprinten tok han femteplass i prologen. Han var uheldig og falt i kvartfinalen, og gikk dermed ikke videre.

Ane Marie derimot kvalifiserte seg både til finalen i langrenn og skiskyting. Og i selve finalen oppnådde hun sjetteplass i langrenn, og en flott tredjeplass i skiskyting.

Blinkfestivalen har vært arrangert på Sandnes siden 2006, og har konkurranser både i skiskyting og langrenn på rulleski, der verdenseliten i begge grener deltar. Samtidig blir det også konkurrert i aldersbestemte klasser.

Lett å stivne

Ane Marie forteller at hun ikke følte at det gikk fremover under motbakkeløpet.

– Men jeg klarte å unngå å bli stiv, så da klarte jeg å holde en jevn fart gjennom hele løpet.

Under prologen i langrenn regnet det, og det ble vanskelige forhold for deltagerne.

– Det ble veldig glatt, så det hindret meg i å ta i maks. Men jeg klarte heldigvis å kvalifisere meg til kvartfinalen. Men til slutt ble det finale, og det var jeg veldig fornøyd med, sier lesjajenta.

Hun var derimot ikke så fornøyd med skytinga på skiskytingen, som hun mener kunne vært mye bedre.

– I finalen på oppløpet følte jeg at jeg hadde andreplassen i boks, men så fikk jeg et glipptak som gjorde at jeg mistet farten, så da endte det med en tredjeplass.

Sterke

Uansett så ble det sterke resultater både på henne og broren, noe som lover godt for vintersesongen.

– Jeg er veldig fornøyd med Lysebotn opp, så får jeg heller øve mer på hurtigheten til neste år, oppsummerer Ane Marie til slutt.

Skifestivalen Blink har i løpet av oppstarten utviklet seg til å bli verdens største skiarrangement på sommerstid.