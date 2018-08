Forbudet oppheves

New Articles

Vedtaket som ble iverksatt i slutten av mai i forbindelse med tørken ble opphevet klokken 18:00 i går kveld, melder brannvesenet i Lesja og Dovre på kommunens nettside. De viser også til Forskrift om brannforebygging §3:

"Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann."

- Det betyr at en nå kan koke seg en kaffekopp og grille seg en pølse, dersom forholdene ligger tilrette for det og den som er ansvarlig for aktiviteten tar nødvendige forholdsregler, skriver brannvesenet.

De oppfordrer likevel til å ta hensyn, og legger ved en rekke retningslinjer når man skal tenne opp ild i utmark.

Driv på sikker plass med tilgang til slokkevann

Vær oppmerksom på små gnister som kan fly avsted og ulme

Vær helt sikker på at bål/grill er fullstendig slokket før du forlater stedet

Ha tilgang til slokkemiddel

Husk at bål i utmark kan antenne røtter som ulmer i så mye som to uker før det bryter ut brann på overflaten.

- Selv om det er kommet noe regn er det fortsatt tørt i grunnen og det er mye dødt, lett antennelig og brennbart materiale i skogbunnen, legger de til.

De minner til slutt om at det er forbudt å brenne avfall.

- Vi har for mange utrykninger gjennom året på grunn av slik aktivitet. Ulovlig brenning som medfører utrykning vil bli anmeldt, sier de til slutt.