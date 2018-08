- Fjord Jerven har vært fantastisk

New Articles

Av Terje Lisødegård

En av de tre hingstene som går i Sikkilsdalen, med hoppefølge, er Fjord Jerven fra Dovre. Han ble virkelig lagt merke til under slippet, og har absolutt svart til forventningene.

Sjelden flink som gjeter

Fjord Jerven har vært helt topp. Det er sjelden at traverhingster er gode gjetere av hoppene sine, men det har så absolutt Fjord Jerven vært. Han har oppført seg veldig bra overfor hoppene sine, snill og pliktoppfyllende på alle måter, skryter sjef-gjeteren i Sikkilsdalen, Jens Tangen overfor Vigga.

Han forteller at Fjord Jerven og hans følge har hatt tre langturer til Skåltjønna, et godt stykke opp for Prinsehamna. Ellers har han holdt til en god del i et myrlendt område mellom Skåltjønna og setra. De siste dagene har han og følget gått i Prinsehamna, ved slepp-plassen. Trolig blir Fjord Jerven og følget der også under helgens festligheter. Det vil passe besøkende veldig bra.

Fantastisk sommer

Alle tre følgene har hatt en fantastisk fin sommer i Sikkilsdalen, kanskje i varmeste laget enkelte dager, sier gjeter Tangen, som for øvrig fyller 80 år 23. september.

Under helgens feiring av Sikkilsdalen som hestehamning i 150 år, skal avlssjefen på Starum, Tore Kvam, forfatteren av boka om Sikkilsdalen, Hans Kolbein Dahle og gjeter Jens Tangen ta med besøkende gjester ut i fjellet, til hestefølgene og samtidig fortelle om tradisjonene.

Den mer festlige delen skal foregå inne på setra fredag og lørdag.