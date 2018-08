Marcus Kleveland blir MOT-ambassadør

New Articles

Nå har den fremadstormende utøveren signert avtale med MOT om å bli MOT-ambassadør og går dermed inn i rekken sammen med utøvere som Aksel Lund Svindal, Tarjei Bøe, Birgit Skarstein og Ragnhild Mowinckel med flere. Ingrid Ness Rolland, ambassadøransvarlig i MOT, er svært glad for å få med Kleveland på MOT-laget.

– Marcus er en fantastisk og ydmyk gutt som kan vise til store idrettsprestasjoner, men har likevel beina godt plantet på jorden. Han når ut bredt og er et viktig forbilde for mange ulike ungdommer, og jeg er veldig glad for å ha med en bevisst rollemodell som Marcus, sier Rolland.

Hatt MOT på skolen

MOT er et helsefremmende og forebyggende program i skolen som har som mål å styrke ungdoms robusthet. Organisasjonen har totalt 18 idrettsutøvere som er ambassadører. Deres viktigste rolle er å forsterke MOT sitt budskap i møte med de rundt 65 000 ungdommene som er inne i MOTs program i Norge. For Marcus var det ingen tvil om at han ville bidra.

– Grunnen til at jeg vil være MOT-ambassadør er fordi jeg vil være med å stå for noe som er bra og viktig, sier Kleveland

Marcus har hatt MOTs program på ungdomsskolen i Dombås, og har dermed førstehånds erfaring med MOT fra klasserommet. Han trekker frem at MOT handler for han om det å ha troen på seg selv.

– MOT for meg er det å ta egne avgjørelser. Ikke la andre få deg til å tro at noe er bedre. Du vet selv hva som er bra!

En mann for fremtiden

På MOTs helt ferske plakater som sendes ut til MOTs skoler, er blant annet Kleveland plukket som en av de MOT ønsker å fronte. Ambassadøransvarlig Rolland gleder seg til å se mer av Marcus, og tror han er en mann for fremtiden.

– Med Marcus styrker vi MOT-laget. Han er ung og lovende og jeg er sikker på vi kommer til å ha mye glede av han i mange år fremover, sier Rolland.