Nye fjes på tannklinikken

De to tannlegene trives godt på sin nye arbeidsplass, og begynner å ta seg godt til rette på Dombås, hvor de begge har flyttet.

Spennende og lærerikt

Begge ble nyutdannet i juni i år, og synes derfor det er spennende å gå rett ut i fast jobb, men sier de fortsatt har mye å lære.

– Man blir liksom aldri helt ferdig utlært, forteller Joachim, som stadig plukker opp ny kunnskap gjennom praktisk arbeid gjennom sitt nye yrke.

Christie ble utdannet i Oslo, og Joachim i Polen, så når de begge har gått to forskjellige skoler har de har også mye å lære av hverandre.

– Det er en fordel med å ha vært to forskjellige steder, sier de unge tannlegene, som mener det hjelper å være to.

De har til felles at de begge ønsket å jobbe med noe praktisk. Christie ønsket i tillegg et yrke hvor man kunne komme i kontakt med flere folk, mens Joachim ville drive med presisjonsarbeid. Derfor ble tannlege tingen.

Ny jobb, nytt sted

Verken Joachim eller Christie hadde noe kjennskap til hverandre før de begynte i ny jobb sammen. Det at de havnet på Dombås var også litt tilfeldig.

– Jeg ville være litt nærme Gjøvik, forteller Christie, som dermed endte opp lengre nord i fylket.

Ingen av de er vant til å bo på en så liten plass som Dombås, da begge har tilbragt livet i byer. De setter likevel pris på stillheten, og den fine naturen.

De mener også det er noe vanskeligere å få seg jobb som tannlege i byene, særlig i Oslo, hvor sjansen er liten for at man finner seg fast stilling i 100%.

En annen fordel med å være tannlege på en mindre plass, som de drar frem, er det rolige tempoet som gir en bedre tid, men ikke minst at man får bedre kontakt med pasienter, som lett kan kjenne igjen.

– Det er ikke bare noen som kommer og går, og bare blir en del av mengden, men også gjengangere. Det er det som gir best mulig behandling, og god oppfølging, mener Joachim, da man kommer nærmere inn på pasienten og blir bedre kjent.

I løpet av sine tre uker i Dombås føler de begge at de har blitt godt mottatt, og ser for seg å bli værende her en stund.