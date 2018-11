New Articles

Under lørdagens sprint på Sjusjøen, gikk han inn til en god 26. plass. Med to bom på liggende og en bom på stående skyting, tapte han verdifull tid på strafferundene, men gjorde et solid arbeid i løypa.

Sprintseieren gikk til Johannes Thingnes Bø som går for Markane IL, som ikke bare leverte feilfri skyting, men også var uslåelig i sporet.

Henrik Tordhol Sverdrup og Lars Berger, som også går for Dombås IL, endte på henholdsvis 105. og 106. plass.