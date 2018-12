Dette er planene for nye Jora bru

New Articles

Fungerende regionsjef i Statens Vegvesen Øst opplyser om at planen er å bygge en ny bro over Jora, samt omlegging av E136 på strekningen.

Omfattende prosjekt

I sitt handlingsprogram for Oppland for årene fram til 2023 er det satt av 74 millioner kroner til kurveutbedring og ny bru over Jora elv.

- Eksisterende Jora bru er smal (6 meter) i tillegg til at vertikalkurvaturen inn på brua er noe dårlig fra begge sider, sier Lauen.

Vegvesenet vil foreta en breddeutvidelse, samt få til en kurveutbedring for å bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten.

I tillegg omfatter prosjektet utbedring av krysset mellom E136 og fylkesveg 496 og avkjøring til Jora Miljøstasjon. De vil også sanere en avkjørsel, og tilrettelegge krysningspunkt for myke trafikanter.

Tid for gjennomføring

Lauen opplyser videre om at prosjektet ligger inne i handlingsrommdet for 2020-21.

- Reguleringsplan er vedtatt. Det er behov for byggeplanlegging og nødvendige tilpasninger. Det er også forutsett at det prioriteres inn i statsbudsjettet før gjennomføring, avslutter Lauen.