Synne satte kommunestyret i førjulsstemning

New Articles

Vorkinn fremførte tre av sine egne låter. Hun åpnet med sin første utgitte singel «Lær meg å leve», før hun gikk videre med sangen «Mi havn». Til slutt framførte hun en langt ferskere låt, som hun hadde spilt inn i Trondheim forrige uke.

– Den har ikke noe navn ennå, men jeg tror den skal hete «Eg fortener betre», forteller den 20 år gamle sangerinnen om den nye sangen.

– Jeg er også litt usikker på den, for man hører at den er skrevet av en 20-åring, ler Vorkinn, men applausen fra kommunestyret tilsier at denne falt i smak hos politikerne.

Fått midler

Vorkinn har fått avklaringsmidler fra næringsfondet, kunne Lesja-ordfører Mariann Skotte forklare, som var svært stolt over å kunne støtte en ung sangerinne med så mye talent.

– Hun er en kjempegod representant for Lesja. Vi har stolte av å ha henne, også synger hun på dialekt, også synger hun fint, så dette er verdt å satse på, kom det fra ordføreren.

Lora-jenta droppa medisinstudiet for å satse på musikken, men ordføreren mente det det ikke var langt spenn mellom musikk og medisin.

– Du fronter Lesja på en god måte, og vi ønsker deg lykke til videre i karrieren, sier ordføreren til Vorkinn, før hun takket for seg og overlot til kommunestyret.