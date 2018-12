Snøhetta er med i Norges dyreste animasjonsfilm

New Articles

Filmen er en av de dyreste i norsk filmhistorie med et budsjett på 120 000 kroner. Den har en norsk og en kanadisk regissør. Den norske heter Kristian Kamp og han tatt mye av inspirasjonen sin fra Dovrefjell.

Må finne kongens hale

Handlingen i filmen går ut på at den unge trollprinsen Trym, og vennene hans, må forlate trolldalen Ervod, for å redde hans far, Kong Grom, som er blitt forvandlet til stein og har mistet halen sin. Den eneste måten å redde han på er å finne kongens hale å sette den på igjen. Dette har de kun to dager på å gjøre, ellers tar hans onde onkel, Grimmer, over makten i trolldalen.

Dovrefjell og Hjelle seter

-Snøhetta er direkte kopiert slik fjellet ser ut i virkeligheten. I filmen kan man gjenkjenne flere kjente norske fjell, som for eksempel Prekestolen. Vi har jobbet med filmen i 15 år nå, og stedet vi har hentet mesteparten av inspirasjonen vår fra er Dovrefjell. Jeg, og tre av mine kamerater har vært mye i område opp gjennom årene, og nesten hvert år har vi tatt inn på samme hytta på Hjelle seter. Der har vi skrevet mye av historien. Hvis dere ser i gjesteboka kan dere se både tegninger og fortellinger fra oss, forteller regissør Kristian Kamp.

Norges dyreste animasjonsfilm

Filmen er den en av Norges dyreste filmer, og den klart dyreste av familiefilmer/animasjonsfilmer. For å få et så høyt budsjett måtte de ut i verden, og fikk med seg både kinesere og canadiere på veien. Filmen ble produsert i USA, og skal ut på det internasjonale markedet.

Der troll hører hjemme

-Grunnen til at det ble akkurat Snøhetta som ble direkte kopiert, er fordi vi føler det er der trollene hører hjemme. Dovrefjell er urnorsk, og mange forbinder det med troll. Dovrefjell er et slags kompass der trollene kunne finne tilbake til trolldalen Ervod, (Ervod baklengs er Dovre). Det har vært et poeng. Bakgrunner og slik er fantasi, men vi har prøvd å skapt en norsk fauna, med norske planter og trær, selv om alt er overdrevet og fantasi. Vi har vært veldig bevist på at alt skal skje i hjerte av Dovrefjell.