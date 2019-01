Dombås IL topper listen over utbetalte grasrotmidler i Lesja og Dovre

New Articles

102 171 kroner er summen idrettslaget får av de 220 som har registrert laget som sin grasrotmottaker. Lesja idrettslag er en god nummer to, med 72 688 grasrotkroner.

I Dovre er 29 lag og foreninger registrert. Det er 741 personer som har registrert en lag eller forening i Dovre som sin grasrotmottaker, noe som utgjør en totalsum på 420 230 kroner.

I Lesja er det registrert 37 lag og foreninger. Fra de 727 som har sin grasrotmottaker blant disse har 356 853 kroner kommet lag og foreninger i Lesja til gode.

Dette er topp 3 i Dovre:

1. Dombås idrettslag 102 171 kroner

2. Dovreskogen idrettslag 58 960 kroner

3. Dombås musikkforening 49 611 kroner

Dette er topp 3 i Lesja:

1. Lesja idrettslag 72 688 kroner

2. Lesjaskog idrettslag 52 647 kroner

3. Nord Gudbrandsdal travlag 49 631 kroner

Det er flere lag og foreninger som er registrert som nok gjerne skulle sett at de hadde blitt registrert av flere. Nasjonalforeningen for folkehelsen, Pro rytterforening, Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk og Markens grøde Lesja har alle én giver registrert. Av disse er det Markens grøde Lesja som har fått mest utbetalt for 2018, med 333 kroner.

Se resten av grasrotmottakerne nederst i artikkelen!

Økning på 42,6 prosent

649 millioner kroner er utbeatalt til "grasrota" for 2018, det er hele 194 millioner mer enn i 2017.

– Vi visste at vi ville få en solid økning ettersom regjeringen hevet Grasrotandelen fra fem til sju prosent fra 1. januar 2018, men økningen i totaltallene ble enda større. Samtidig ble beregningen for Oddsen og nettkasinospill endret, slik at Grasrotandelen nå blir beregnet med 14 prosent av overskuddet fra disse spillene etter at premier er utbetalt, sier Tonje Sagstuen, direktør for samfunn og kommunikasjon i Norsk Tipping.

Jobben er å få de som leverer spill hos Norsk Tipping, til å finne seg en grasrotmottaker.

- Potensialet er fortsatt stort for lag og foreninger som ønsker å bruke ordningen. Ennå er det over 800 000 av Norsk Tippings to millioner kunder som ikke har valgt seg en mottaker. En forening som har gjort en god vervejobb, vil ha sikret seg en relativt stabil sum som kommer inn på konto hvert år. Grasrotgivere forblir nemlig trofaste når de først har valgt seg en mottaker, sier Sagstuen

- Det aller fineste med Grasrotandelen er at den er så velsignet ubyråkratisk. Det er regjeringens grep for å gi frivilligheten en direkte vitamininnsprøytning. Det er ikke et eneste fordelingsutvalg eller papirmølle i sikte. Bare spillemidler på konto, til frivillige som skal bruke dem til å skape aktivitet i nærmiljøet sitt.

Grasrotandelen ble lansert i 2009 og siden da har totalt 3,7 milliarder kroner blitt tilført foreninger og lag over det ganske land.

Lesja:

LESJA LESJA BARNEKOR 5 kr 516 LESJA LORA SPORTSSKYTTERE 27 kr 14 058 LESJA LESJASKOG SKYTTERLAG 3 kr 362 LESJA LESJAVERK GRENDEUTVALG 3 kr 1 693 LESJA LESJA TORADERKLUBB PÅ 2 RAD 14 kr 6 682 LESJA HUMANETISK FORBUND GUDBRANDSDALEN

kr 792 LESJA LESJA OG DOVRE SYKKELKLUBB 31 kr 10 434 LESJA UL VERDANDI 18 kr 6 605 LESJA NORD GUDBRANDSDAL TRAVLAG 41 kr 49 631 LESJA BJORLI OG RÅNÅ GRENDAUTVALG 2 kr 615 LESJA PRO RYTTERFORENING 1 kr 57 LESJA RÅNÅ VEL 2 kr 505 LESJA FOLKEAKSJONEN NY ROVDYRPOLITIKK LESJ 1 kr 9 LESJA VEVSTUGU LESJA



LESJA CHAÎNE DES RÔTISSEURS BAILLIAGE



LESJA KJØREMGRENDA MUSIKKFORENING 31 kr 10 598 LESJA LESJA SKULEMUSIKK 53 kr 22 400 LESJA LESJASKOG IDRETTSLAG 104 kr 52 647 LESJA LESJA SANGKOR 24 kr 18 102 LESJA LESJASKOG SKULEMUSIKK 31 kr 14 681 LESJA LORA SKYTTERLAG 11 kr 3 838 LESJA LESJA FALLSKJERMKLUBB 44 kr 14 114 LESJA LESJA SKYTTERLAG 26 kr 13 706 LESJA LESJA SPEIDERGRUPPE 28 kr 7 128 LESJA LESJA RØDE KORS 31 kr 16 567 LESJA LESJA IDRETTSLAG 126 kr 72 688 LESJA LESJA-DOVRE DANSETEAM 13

LESJA LESJA OG DOVRE SENIORDANS 11 kr 2 006 LESJA LHL DOVRE OG LESJA 12 kr 3 782 LESJA DOVREFJELL DISHARMONISKE SELSKAB 8

LESJA MARKENS GRØDE LESJA 1 kr 333 LESJA DOVRE OG LESJA KUNSTFORENING 3 kr 1 569 LESJA DOVREFJELL FOTOFORUM 4 kr 2 080 LESJA LESJA JEGER OG FISKERFORENING 8 kr 5 600 LESJA LESJA DOVRE STORBAND

kr 172 LESJA HUSFLIDSLAGET I LESJA 6 kr 1 756 LESJA DOVRE OG LESJA KRIGSMINNESAMLING 4 kr 1 129

Dovre: