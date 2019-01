Lesjajenta Camilla i knivskarp konkurranse

New Articles

Vianvang-lærlingen var kvalifisert til Norgescupen for kokkelærlinger også i fjor, men måtte trekke seg fra konkurransen grunnet sykdom. Nå er hun igjen klar for lærlingemesterskapet.

Knivskarp konkurranse

Årets Norgescup, som er den 31. i rekken, starter med semifinaler på Jåttå videregående skole i Stavanger fredag. Der skal 42 kokkelærlinger og 18 servitørlærlinger fordelt på 30 tomannslag knive om plasser i lørdagens finale. Kun seks kokkelag og seks servitørlag kommer til finalen.

I Stavanger skal Camilla Brendjord Hetland konkurrere på lag med Thomas Ekle Løken, også han lærling på Vianvang.

Spennende og lærerikt

Dagene frem mot konkurransen brukes til trening og terping. Råvarene er nemlig bestemt på forhånd.

– Vi forbereder oss ved å teste ut forskjellige måter å tilberede råvarene på, og prøve å få frem gode smaker. Jeg tror konkurransen blir spennende, og ikke minst lærerik. Jeg gleder meg veldig, sier Brendjord Hetland.

Lærlingen er opptatt av kvalitet og opplevelse rundt måltidet.

– Grunnen til at jeg ville bli kokk, var først at jeg synes det er svært spennende og morsomt å lage mat, men nå har jeg et helt annet bilde på hva mat faktisk er, utover at det er artig å lage. Det er fantastisk å kunne skape så stor glede gjennom et måltid. Å se hvordan et måltid samler folk, gir glede og ikke minst god stemning, er helt spesielt, sier 19-åringen.

Torsk og storfe

I semifinalen fredag skal hun skal tilberede og servere skinnstekt torsk med mandelpotet og grønnsaksgarnityr til kresne smaksdommere. Av torsken som blir til overs, skal det lages fiskefarse og stekes fiskekaker. Til dessert har kokkelærlingene fått i oppdrag å lage sin egen variant av den klassiske Tarte Tatin.

Lærlingene som kvalifiserer seg til lørdagens finale, skal blant annet tilberede en gresskarbasert forrett og kjøttretten «Beef Wellington». Vinnerne – ett kokkelag og ett servitørlag – blir utropt på en bankett lørdag kveld.

Fremtidens fagarbeidere og ledere i reiseliv

Norgescup for kokk- og servitørlærlinger arrangeres av Kokkenes Mesterlaug Rogaland og Norges Kokkemesteres Landsforening (NKL). Parallelt med Norgescup arrangeres NM i resepsjonsfag for lærlinger, som i år har 12 deltakere. NHO Reiseliv er med som samarbeidspartner i både Norgescup og NM i resepsjonsfag.

– Reiselivsnæringen er en av Norges fremste jobbskapere. Mange nye arbeidsplasser skapes hvert år, og derfor er det viktig at vi viser frem ungdom som velger å ta fagbrev som kokk, servitør og resepsjonist. Disse er reiselivets fremtidige fagarbeidere og ledere, sier NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold.

De to lagene som vinner Norgescup i Stavanger, går videre til Nordisk mesterskap for kokk- og servitørlærlinger i Stockholm 26. og 27. april