Et vogntog har stoppet opp ved svingen i bakken opp fra Dombås mot Dovrefjell, mens et annet står parkert like bak.

Vigga erfarer at sjåførene jobber med å få på kjetting på hjulene. Trafikken flyter forbi som normalt, men det anbefales å ta hensyn.

De står på en rett strekning i retning Dovrefjell, så det er god sikt på stedet.