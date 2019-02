Tre innslag fra Lesja og Dovre videre i UKM

New Articles

Videresending til fylkesmønstring er basert på fagpanelets vurdering, hvor utvalget skal vise stor bredde både i uttrykk eller sjanger, samt geografisk bredde. Det skal legges vekt på at bidragene i størst mulig grad gjenspeiler den kulturelle bredden i den enkelte kommune eller region.

Fagpanelet skal særlig være oppmerksomme på det nyskapende, på innslag som bygger på en kreativ ide og vurdere originalitet, tolkning og formidling. Andre stikkord er kommunikasjon, formidlingsevne og mot til å gå nye veier. UKM er ikke en ”talentiade”, men fagpanelet kan ikke unnlate å se på teknisk- og kunstnerisk kvalitet. Det er også naturlig å vurdere kvalitet i forhold til alder og andre forutsetninger

Her er hele listen over deltakerne som blir sendt videre for å representere Norddalen på fylkesmønstring på Lillehammer 5. – 7.april:

Kunst:

Lesja: Ane Fiskum Skotte: Sommer på landet, foto

Vågå: Lina Haug Randen: tre portretter, tegning

Skjåk: Rubi Marie Øiberg, maleri

Skjåk: Tone Bakken Øjeskog: Skagsnebb, maleri

UA:

Skjåk: Mattis Hyrve

Vågå: Ilse Munch Lindvig

Media:

Sel: Amalie Solberg

Sel: Torine Ramstad Bronken

Sceneinnslag:

Lom: Vegard Hosarøygard, gitar, progressive rock

Lom: Julie Garmo, song, klassisk

Vågå: Joachim Øyen og Åshild Aasgaard, halling

Dovre: Ivar Stende Simonsen, klassisk piano

Vågå: Lina Haug Randen, song og gitar, pop

Skjåk: Jens Lyngved, torader, gammaldans

Vågå: Ungdomsteatergruppa ved Vågå kulturskule, teater

Dovre/Lesja: Duo crew (Kaja Dalum Bakkhaug, Inga Selsjord), dans, hiphop

Sel: Moonchilds, dans, hip hop