Vårens vakreste hundeeventyr

5.-7. april ble Dovrefjellprøven avholdt i rypenes mekka på Dovrefjell.

– Til strålende sol og våryre ryper ble årets prøvedeltagere også i år påminnet viktigheten med trening av stand og sitt på sine hunder, forteller Birthe Elvestad.

Jaktegenskaper

En jaktprøve for stående fuglehund er en avprøvelse på fuglehundens jaktlige egenskaper i konkurranse med andre fuglehunder. Dette gjennomføres ved at fuglehunder deles opp etter kvalitetsklasse i partier med inntil 14 hunder som skal konkurrere parvis gjennom dagen.

– Med kvalitetsklasser mener vi unghundklasse (UK) for hunder inntil 24 måneder og åpen klasse (AK) for hunder over 24 måneder. En dommer dømmer fuglehundenes fremferd i fjellet ved å se på jaktlige anlegg slik som; jaktlyst, viltfinnerevne, utnyttelse av vind og terreng, fart, intensitet og samarbeidsvilje, sier hun.

For å få en premie må fuglehundene selvstendig finne rype og det skal være en jaktbar situasjon hvor det skytes med startpistol over hunden. Det er følgende premiegrader i kvalitetsklassene: 1 pr, 2 pr, 3 pr og 0 pr.

– For å kunne tildele 1 pr i kvalitetsklasse, skal hunden ha vært grundig avprøvd og skal vise fremragende prestasjoner. For å få en 1AK skal hunden dessuten vise apport eller fremlegge apportbevis. En 2 pr tildeles en meget god jakthund, men hvor da mindre feil eller mangler gjør til at den ikke får en 1 pr. En 3 pr tildeles en fuglehund som ansees som en god jakthund. Når en hund oppnår 1AK er den kvalifisert til å starte i vinnerklasse (VK). Dette er elite-klassen blant fuglehundene og kravene for å få premie er dertil strengere, blant annet skal fuglehunden vise apport i fjellet etter fuglearbeid, sier fuglehundentusiasten.

I år som i fjor ble Dovrefjellsprøven avholdt som en ren kvalitetsprøve for kun UK og AK.

Mange påmeldte

Med 364 påmeldte fuglehunder fordelt på tre dager så alle, tobeinte som firbeinte, frem til fine dager i fjellet.

– Ukene før Dovrefjellsprøven var usikkerheten stor med tanke på om rypene kom opp fra sine gjemmesteder i skogen. Med mye vind og dårlig vær ukene før prøven satt det meste av ryper fortsatt i skogen. Men nok en gang var værgudene på parti med Dovrefjellsprøven og uken før prøven stilnet været og sola fikk virkelig tak i fjellet og snøsmeltingen kom godt i gang. På prøvens første dag var påskestemningen til å ta å føle på, og med de to påfølgende solskinnsdagene kan en bare si at påskestemningen virkelig kom: Med solfaktor 30 i sekken og kvikklunsjen på lur, var det bare å finne seg en barflekk og nyte sola i pausene! Solas fremtreden hadde også rypene fått med seg og det ble meldt om godt over normalt rype-besatte terreng over hele Dovrefjell, sier Elvestad.

Hun ønsker å takke Dovre kommune, Lesja kommune, Joramo Bygdeallmenning, Dovre Fjellstyre, Statskog, Lesja Heimrast og vertskapet på Furuhaugli Turisthytter som har gjort prøvehelga mulig å gjennomføre.

De premierte

Totalt ble 87 hunder premiert – noe som gav en premieprosent på 23,9.

– Premieprosenten kunne ha blitt høyere, for det var nok av fugl i terrengene, men nok en gang var det flere deltagere som hverken hadde bestått stand - og sitt-testen på sine hunder før de dro til fjells, sier Elvestad, som gratulerer alle deltagerne som lykkes med årets prøve.

I år gikk fatet for Prøvens Beste UK-hund til IS Stormyteggas PT Enzo til Bjørn Kåre Ingebrigtsen som fikk 1UK både fredag og lørdag. Prøvens beste AK-hund ble P Jutevatnets Estrella til Ståle Lingaas som hadde hele 4 godkjente fuglearbeid og fikk dermed 1AK på prøvens andre dag. Fatene er malt av den lokale kunstneren Inger Synnøve Killi.

I år ble Dovrefjellsutstillingen avholdt for 13 gang. Årets utstillingsdommer var Hilde Kvithyll. Årets «Best in Show» ble GS Tågåtunet’s Trønder Tæl til Wenche Porsanger. 2 BIS ble P Skoglykkas Kuling til Birger Rønning. Under utstillingen fikk Kuling sitt tredje CERT og ble dermed ny Norsk Utstillingschampion. Ny Norsk Utstillingschampion ble også 3 BIS: ES Kongsvoldrypas Bianca til Svein Strømsnes og Hege Mejdel. 4 BIS ble SV Bekkestuggu’s Dbm Skruff til Birgit Westgård. Gratulasjoner går til alle sammen!

Det var kun 2 utstillingsdeltagere som kjempet om årets «Prøvens vakreste jaktpremierte», malt av den lokale kunstneren Inger Synnøve Killi, og den som trakk det lengste strået var IS US Speedy til Geir Olav Bjerkevoll som fikk Excellent på utstillingen og 1UK på jaktprøven.