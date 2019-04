Fest og fart på Dovrefjell

New Articles

Dei som gjekk turrennet, starta frå Furuhaugli. Ved målgang på Dombås skiarena hadde dei skøyta 25 km i Berits allé og øvre og nedre Liadroge. Og dei som hadde satsa pengar på bestetid til Øystein Ulekleiv (25), vart slett ikkje rike.

Skiskytar og gjetar

Som før i vinter viste han strålande form, både fysisk og teknisk. At den sympatiske skiskyttaren frå Dombås IL totalt sett har hatt beste langrennstid i Norgescupen denne sesongen, seier det meste. Difor var det godt å sjå han danse seg gjennom løypa på heimebane. Sjølv om skytinga har vore bra på slutten av sesongen, vil han bli betre.

- Eg må få ned spenningsnivået, fortel Øystein som satsar på heiltid komande vinter. Før den tid skal han hjelpe til under lemminga. Og når graset er grønt og sauane store nok, skal han vera gjetar også denne sommaren.

Noregs beste junior

Ein annan som stilte til start, var vinnaren av Norgescupen i skiskyting for junior, Juni Arnekleiv (20). Og ho kosar seg med idretten sin.

- Trening, samlingar og konkurransar er det artigaste eg veit, seier Juni.

Både ho og Øystein er utan tvil gode førebilete. Ikkje minst er dei perfekte ambassadørar for heimbygda. Difor er det godt å sjå at det gror godt bak dei to.

God ettervekst

Ekstra gledeleg at Kristoffer Sverdrup (19) er på veg tilbake etter mykje sjukdom. Med klubbkompis Jo Brøste Nørstegård på tredjeplass var Kristoffer nest raskast av alle og vann dermed klassa 19-24 år. Andre frå Dombås som viste god form var Tord Mathias Berget Hareland, Rein Arnekleiv og Ola Brenna i klassa 11-13 år. Syver Brøste Nørstegård kneip førsteplassen i klassa 16-18 år framfor sterke folldøler, medan Ane Marie Berget Hareland var beste jente mellom 16 og 18 år.

For folk flest

Men sjølv om det er lett å la seg blende av strålande teknikk og stor fart, er det minst like viktig at Dombås idrettslag får folk flest til fjells. I familie / trimklassen kunne ein nemleg velje mellom fleire turar utan tanke på tid og plassering. Saftstasjonen ved Nordseter var dessutan eit flott initiativ der ein kunne helse både på harepus og påskekylling.

- Det har vorte ein tradisjon å finne på litt sprell i samband med rennet. Forutan innkjøp av kostyme laga vi diverse pynt som vi hengte på trea. Ein del arbeid, men det er det verdt, fortel Kristin Hoelsbrekken som kvart år feirar påske på Nordseter.