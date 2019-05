Sparebankene støtter turistforeningen

New Articles

Den norske turistforening (DNT) Gudbrandsdalen hadde styremøte forrige uke. Da møtte assisterende banksjef marked og kommunikasjon i Sparebank 1 Gudbrandsdal, Trond Slåen og markeds og kommunikasjonsansvarlig i Sparebank 1 Lom og Skjåk, Kristin Nygård Lonbakken opp og overrakte hver sin gavesjekk pålydende 200 000 kroner til selvbetjeningshytta Dronningsetra som skal bygges i fjellet ved Skåbu i Nord-Fron.

Dette er foreningens første hytte. Styreleder i DNT Gudbrandsdalen, Magnar Bratlien, trakk fram den store betydningen de to bankene har hatt og har for foreningen. Han roste de to bankene for engasjementet deres for det enkle friluftslivet og for å være med og bidra til at alle, både barn og unge kan komme seg ut i naturen. DNT Gudbrandsdalen ser hytta som et viktig bindeledd mellom fjellområdene Langsua og Jotunheimen, og et sentralt overnattingstilbud i tilknytning til både Jotunheimstien og Peer Gynt-stien.

– Dette er et viktig bidrag til friluftslivet i Gudbrandsdalen og at den vil kunne føre med seg gode ringvirkninger til lokalt næringsliv i form av økt omsetning og aktivitet, sa Slåen og Lonbakken.