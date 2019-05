22 arbeidsledige i Lesja og Dovre

New Articles

Ifølge en pressemelding fra NAV Innlandet er arbeidsledigheten høyere i år enn på samme tid i fjor i Innlandet. 1,8 prosent av arbeidsstyrken var arbeidsledige i utgangen av mai. I Dovre er det 16 arbeidsledige på den nye målingen. I Lesja er det seks arbeidsledige på den samme statistikken. Begge kommunene har økt med én arbeidsledig siden i fjor.

Kommunen med minst arbeidsledige i Oppland er Vang og nevnte Lesja med altså seks arbeidsledige. Disse to kommunene er også godt under de andre prosentmessig. Aldersgruppene med meste ledighet i Oppland er 20-24 år og 25-29 år, men også 30-39 år har over én prosent mer ledighet enn de andre aldersgruppene.

- Helt ledige i aldersgruppen under 30 år har i alle årets fem første måneder utgjort omtrent en tredjedel av de helt ledige i Innlandet. Dette er en litt høyere andel enn på samme tid i fjor. Dette er en situasjon vi vil følge med på, sier direktør Bjørn Lien i pressemeldingen.

Det er størst tilgang på ledige stillinger innen helse, pleie og omsorg, men det er også mange ledige stillinger innen butikk- og salgsarbeid.

- Det er mer enn dobbelt så mange ledige stillinger innen butikk- og salgsarbeid som i samme måned i fjor. Innen denne yrkesgruppen kan det finnes stillinger som ikke nødvendigvis stiller så store krav til utdanning. Dette burde innebære gode muligheter for å skaffe arbeid også for ledige uten fagbrev eller høyere utdanning, sier Lien.

På landsbasis er arbeidsledigeten i utgangen av mai på 2,1 prosent.

Her er oversikten over arbeidsledigheten i Oppland (fordelt på kommuner):