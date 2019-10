Tidligsnø og åpning om to uker

New Articles

Åpningsdato for skiløypene på Dombås skiarena er allerede 25. oktober. Da skal rundt 12 000 kubikkmeter snø, lagret i området siden mars, være ferdig utlagt på skiarenaen i en tre kilometer lang sløyfe, melder Dombås skiarena i en pressemelding.

Lagres i fjell

De forteller at snøen er produsert i februar/mars i 15 minusgrader, og at den siden dekkes til med en halvmeter med furubark. Snøen lagres i en utsprengt nisje i fjellet, der tre sider blir lagret mot kaldt fjell. Metoden gir snø av svært god kvalitet, samtidig som svinnet på snøhaugen er nede i kun 16-17 prosent. Snølagringsmetoden er unik, og måles og følges opp av NTNU i Trondheim.

Gode treningsforhold

Dombås skiarena kan derfor tilby gode treningsforhold, med lite kø og topp kvalitet fra første dag på både skiløyper og skiver og fasiliteter på standplass. De ønsker både klubber, lag og privatpersoner som vil trene på tidligsnø velkommen.

– I 2018 registrerte vi nesten 1000 overnattingsdøgn, relatert til treningsopphold på tidligsnø i perioden 25. oktober til 10. desember. I år har flere klubber og lag allerede booket seg inn hos våre samarbeidende overnattingsbedrifter, meddeler Jon Linderud i Dombås skiarena og næringskonsulent i Dovre kommune, Steinar Tolf Jacobsen.

Bakgrunn for prosjektet

Tidligsnø-prosjektet på Dombås har som målsetting å produsere snø, lagre den og legge den ut på Dombås skiarena. Slik kan de tilby gode treningsforhold for egne løpere og tilreisende klubber og lag tidlig i sesongen, men også for å kunne arrangere større ski- og skiskytterrenn gjennom vinteren.

– Prosjektet skal skape positive ringvirkninger for næringslivet i Dovre kommune og for Dombås idrettslag. Dombås skiarena tilrettelegger også for at gjester på treningsopphold skal kunne benytte seg av fasilitetene til andre aktivitetstilbydere i området, forteller de to.

Samarbeidsavtale

Etter avsluttet prøveprosjekt i 2017, ble det i 2018 signert en treårig samarbeidsavtale mellom Dombås IL og Dovre kommune om finansiering av ressurser til koordinering og markedsføring av tidligsnø-tilbudet på Dombås.

– Prosjektet har en kostnadsramme på 255 000 kroner per år, og er planlagt finansiert gjennom bidrag fra fem samarbeidende overnattingsbedrifter, løypeavgift og tilskudd fra Dombås IL og fra Dovre kommune. Det er inngått avtaler med fem lokale overnattingssteder, som er Trolltun Gjestegård, Dombås Hotell, Toftemo Turiststasjon, Dombås Gjestehus og Furuhaugli Turisthytter, opplyser Linderud og Tolf Jacobsen.

– I tillegg til midlene fra Dombås IL, Dovre Kommune og overnattingsbedriftene, nyter prosjektet godt av uvurderlig innsats fra medlemmer i idrettslaget, løypelaget og andre frivillige, samt av sponsorinntekter fra næringslivet, sier de.