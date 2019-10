Lesjingene ga mest i Oppland

New Articles

Med et bidrag på 69,59 kroner per innbygger, gikk lesjingene forbi de øvrige 25 kommunene i fylket. Det er også 28,12 kroner foran landsgjennomsnittet på 41,47 kroner.

Dovringene ga 36,84 per innbygger.

Inntektene fra årets aksjon går til CARE, som arbeider for kvinners rettigheter i utviklingsland. Aksjonen har mottoet «Nå er det hennes tur», med et mål om at alle kvinner skal få tjene egne penger, bestemme over egen kropp og få en stemme i samfunnet. Ved hjelp av årets tv-aksjon håper man å kunne løfte minst 400 000 kvinner ut av fattigdom.