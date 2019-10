Foreslår fjerning av bunkersen

New Articles

Detter på bakgrunn av et ønske fra Dombås idrettslag før sommeren om at bunkersen må sikres, slik at blant annet barn ikke utsettes for skader ved fall eller sammenrasing.

Idrettslaget ber kommunen sikre bunkersen - Kommunen ber idrettslaget ta ansvar Dombås idrettslag har bedt Dovre kommune om å sikre den gamle bunkersen på Myra Stadion.

Dovre kommune mente i første omgang at Dombås IL, som største brukeren av Myra stadion, sørger for å stenge adkomst til bunkersen. Idrettslaget ser ikke på seg selv som ansvarlig eier for konstruksjonen, men har sagt seg villige til å være med på en dugnad for midlertidig enkelt sikringstiltak.

Dombås IL mener forøvrig det enkleste og rimligste hadde vært å slå ned hele bunkersen.

Dovre og Lesja Krigsminnesamling (DLKMS) har også blitt orientert underveis i saken, og er ikke tilhengere av at bunkersen, med opprinnelse fra 2. verdenskrig, blir revet. De mener derimot det er lite de kan gjøre dersom myndighetene ikke ser verdien av å ta vare på de minnene vi har etter 2. verdenskrig i og rundt Dombås.

Kulturavdelingen i Oppland fylkeskommune anser bunkersen for å være verneverdig og anbefaler ikke rivning.

I saken som ble sendt ut på høring forrige uke foreslår Dovre kommune å fjerne eller rive bygningen, da det ikke finnes tilstrekkelig med midler til rehabilitering eller sikring av bunkersen.

Saken er sendt ut på høring til Dombås IL, DLKMS, Oppland fylkeskommune, Dombås skole og Dovre ungdomsskole, før det fattes endelig vedtak.

Kommunen har satt frist for innspil til den 1. desember.