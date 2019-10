Marte valgt til førstekjempe

New Articles

Storbonden Jan Erik Brodahl (60) var den som valgte henne, og begrunnet valget med arbeidsinnsatsen hun hadde lagt ned den siste uka.

Overrasket

– Jeg ble ganske overrasket, for Jan Erik og jeg har hatt et godt forhold. Han var som en pappafigur for meg. Jeg synes det var helt greit å bli valgt, men jeg er helt uenig i påstanden om at jeg ikke hadde gjort en god innsats. Men på tv blir det jo framstillt som at jeg faktisk ikke har gjort noe heller, og jeg er skuffet over hvordan alt arbeidet som har blitt gjort har blitt klippet bort, sier Marte.

Hun forteller at de også hadde snakket sammen i forkant der han hadde sagt at om han ble storbonde skulle hun sitte trygt.

– Jeg ble skuffet, lei meg og forbannet, innrømmer Marte, men forteller at Jan Erik angret veldig i ettertid og presiserer at de i dag er veldig gode venner.

– Vi var sammen i Voss i helga og samlet inn penger til barnekreftsaken, sier Marte.

Konseptet

Farmen-deltagerne reiser hundre år tilbake i tid til året 1919, og det er på gården Lundereid i Sannidal i Telemark de 14 deltagerne forsøker å leve i takt med datidens standard.

– I år er konseptet at deltagerne skal styre en storgård. Nytt av året er også at de skal styre en skysstasjon reisende kan komme til når de ankommer i båt. Derfra blir de fraktet videre med hest og vogn, og da er det deltakerne som må beverte og hjelpe dem videre på ferden, forklarer programleder Gaute Grøtta Grav til TV 2.

Årets Farmen er den 15. sesongen av den populære gårdsrealityen.

Glad for å få sjansen

Marte er den yngste deltageren på gården, og forteller at det å være med i tv-programmet for det meste har vært positivt.

– Jeg har alltid drømt om å leve på gård og tett på dyr. Jeg er glad for at jeg fikk sjansen, blant annet å lære meg ting som å smi. Det verste var det psykiske. Jeg er vant til å omgås folk som vil meg vel, og det var ikke alle som ville meg vel der, innrømmer hun.

Likevel sier hun at Farmen har vært en opplevelse for livet for henne. Og da innspillingene ble avsluttet i begynnelsen av oktober og hun slo på telefonen sin igjen var det mye å lese.

– Det var som en eksplosjon av trivelige hilsener, ler hun.

Marte bor i Daugstad i Møre og Romsdal der hun arbeider som lærervikar.

Søndag får vi se Marte velge andrekjempe og gå i kamp med vedkommende. Den utfordrede kan da velge mellom seks grener; melkespannholding, bommen, kunnskap, øksekasting, slegge eller saging. Om jenta fra Lesjaskog går videre, får vi bare vente og se.

Finalen går 8. desember på tv-skjermen, da står vinneren av Farmen igjen med hytte og bil.