TREseminaret på Dovre får økonomisk støtte

Dei kan dermed vente seg eit beløp på 50.000 kroner til neste års seminar.

Sparebankstiftelsen DNB deler ut til saman 127 millionar kroner fordelt på 557 lokale prosjekt på Østlandet i vårens lokale tildelingsrunde, som går organisasjonar, lag og foreiningar i stiftelsens geografiske kjerneområde: Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark.

Blant over 50 prosjekt i Oppland var TREseminaret på Dovre det einaste innan Viggas dekningsområdet som får midlar.

Til saman tok imot stiftelsen 1684 søknader innan søknadsfristen 1. september i haust.

Pengane går til arrangøren av TREseminaret, Studieforbundet kultur og tradisjon, for å legge til rette og arrangere kurs for barn og unge i tradisjonshandverk.

TREseminaret 2020 går føre seg frå den 20. til den 26. april, og unge påmeldte kan vente seg spikkeverkstad for barn, tredreiing for ungdom og smiding for ungdom.