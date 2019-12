8 millioner til flomforebyggende prosjekt i Nord-Gudbrandsdalen

New Articles

Målet med prosjektet er å utvikle bedre sensorteknologi, kunstig intelligens og systemer som gir presise flomvarsel på et tidlig tidspunkt. Dette skal forenkle kommunenes forebyggende flomarbeid, og redusere risikoen i flomutsatte områder, melder daglig leder ved regionrådet, Frode Damstuen, i en pressemelding.

Det er Skåppå A/S som har stått for søkeprosessen, på oppdrag fra Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal.

Damstuen er svært fornøyd med bevilgningen. Først og fremst fordi dette vil gi kommunene muligheten for en bedre forebygging knyttet til flom, ras og klimatilpasningsarbeidet. Samtidig kan prosjektet resultere i flere, viktige kompetansearbeidsplasser i regionen, gjennom at teknologiske miljøer i Gudbrandsdalen kan bidra i teknologiutviklingen.

Prosjektet kan også gi økt næringsgrunnlag for lokale installasjonsbedrifter når det gjelder utsetting, installering og uttesting av løsningen.

- På grunn av klimaendringene har dette prosjektet et internasjonalt potensial. Norge er langt framme innen klimatilpasning og bruk av teknologi, og har ledende fagmiljøer som utvikler avanserte løsninger. Samtidig har vi store vassdrag som krever mer overvåking på grunn av mer ekstremvær. Alt ligger til rette for at dette kan bli noe som løser våre utfordringer, samtidig som det kan bidra til eksportinntekter på sikt. Det er langt fram, men det er absolutt mulig sier Damstuen.

Flomprosjektet har kommet i stand som en direkte følge Universitetsregion-satsingen sammen med NTNU, og er det første store synlige resultat av samarbeidet. Med på laget fra NTNU er Oddbjørn Bruland, professor og ekspert på hydrologi og vassdragsplanlegging. I tillegg har Kjersti Granaasen i NHO Innlandet og Leverandørutviklingsprogrammet bistått Skåppå og Regionrådet i prosessen.

Det er de 6 kommunene i Nord-Gudbrandsdalen som har bidratt til kunnskapsgrunnlaget. Regionens kommuner har mye kunnskap og erfaring om flom og ras, noe som er en av hovedgrunnene for tildelingen fra Forskningrådet.

- Det er gjennomført en god kartleggingsprosess av behovet, der kommunenes problemstillinger sto sentralt. 1. november ble behovene presentert for teknologiske utviklingsleverandører fra hele Norge, med Telenor i spissen. Det er flere både lokale og nasjonale aktører som har meldt sin interesse for å delta i den videre prosessen, der de legger inn tilbud på mulige løsninger, forteller prosjektleder Ingvild Aarhus i Skåppå A/S

Prosjektmidlene kommer fra Forskningsrådets satsing på innovasjon i offentlig sektor.

Tilskuddsordningen for før-kommersielle anskaffelser skal tilrettelegge for samarbeid mellom offentlige og private aktører, som løser faktiske behov og gir gevinst både for offentlig og privat part. Samarbeidene skal etableres gjennom en før-kommersiell anbudskonkurranse, melder Regionrådet.