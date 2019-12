Filmet seg til Svalbard-tur

New Articles

Det var i november for vel ett år siden at hun og kongepuddelen Darcy gikk tur ovenfor Grønfossen på Lesjaskog. Liv Klara, som er glad i å ta bilder, synes lyset var helt fantastisk denne dagen og dro opp mobilen for å knipse nye blinkskudd. Hun bant hunden til en bjørk og gikk ned på berget, da hun plutselig fikk se noe som kom duppende nedover elva.

– Jeg trodde først det var en and, og tenkte at den må jeg filme.

Men da hun fikk opp mobilen, reiste dyret seg, og hun fikk se at det var en hjortekalv som kjempet og basket seg nedover strømmen, der glatte elvekanter gjorde det vanskelig å komme seg opp igjen. Hun fokuserte på å holde kameraet stødig, og ble mer og mer spent på hvordan dette ville ende. Til slutt så hun dyret bikke utfor kanten på Grønfossen.

– Da jeg så den for utenfor kanten, tenkte jeg at dette overlever den ikke. Det er er bra strøm der og bra fall, forteller Liv Klara, som anslår fossen til å være fire-fem meter høy.

Da hun kom hjem la hun filmen ut på Facebook, for at flere skulle få se den dramatiske ferden til hjorten.

Overbevist om at det endte bra

Da sambygdingen Tore Hemli så videoen Liv Klara hadde lagt ut på Facebook dro han sporenstreks til Grønfossen for å se om det hadde gått bra med hjortekalven, eller om den måtte avlives.

Men da han kom dit, fant han ferske hjortespor som gikk rett opp fra elva.

– Den hadde kommet opp av kulpen nedunder fossen og hoppet oppå en berghylle og klart å funnet seg en vei opp igjen, forteller Hemli.

Sporene gikk deretter vestover mot Storlie, og heldigvis var det ingen blodspor å se.

– Nei, den var ikke skadd i det hele tatt. Den hadde bare blitt med vannet nedover. Den var grådig heldig, medgir han, fordi kalven traff det vestre løpet av elva.

Der går det en isrenne rett ned slik at dyret ikke fikk et direkte fall, men derimot sklidde på isrenna nedover.

– Hadde den truffet hovedløpet hadde den slått seg på steinene der. Så den hadde flaks i uhellet, smiler han.

Også han mener at fossefallet er rundt fem meter høyt.

Krysningspunkt

Liv Klara forteller at ovenfor der hendelsen ble filmet er et krysningspunkt for både hjort og elg, og at det tidligere også har blitt funnet elgkadaver i elva et stykke nedenfor fossen.

– Det er rimelig bra vassføring her i vårflommen, sier hun.

Da alle seervideoene ble stemt frem til finale, var altså Liv Klaras film om hjortekalven en av dem. Hun konkurrerte blant annet mot videoer av rødrev og ørn, tre otere i snøen, en elgkolle med to kalver som svømte mot en fisker, og ikke minst en full skatu.

Og i romjulsprogrammet «En naturlig helaften» kom det frem at Liv Klara Enstad hadde nådd helt til topps.

Kjempeglad

Programleder Kari Toft overrakte beskjeden ved Grønfossen, og en intetanende Liv Klara kunne gledesstrålene kaste seg om halsen på programlederen da hun skjønte at hun hadde vunnet en tur til Svalbard for to.

– Turen blir i slutten av mars. Jeg skal ha med meg samboeren min, Håvard Torsgård.

Da blir det en langhelg spekket med opplevelser for paret fra Lesjaskog.

– Den ene dagen skal vi kjøre ti mil på snøscooter. Vi skal besøke Barentsburg, den russiske gruvebyen og så skal vi prøve å kjøre med hundespann selv. Alt er inkludert, så vi trenger ikke å tenke på noe, sier Liv Klara.

Ingen av dem har vært på Svalbard tidligere.

– Vi har begynt nedtellingen allerede, sier en glad vinner.